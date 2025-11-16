Zlikvidovali jsme 57 ukrajinských dronů, nejvíc nad Samarskou oblastí, tvrdí Rusko

  8:00
Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala v noci na neděli 57 útočících ukrajinských bezpilotních letounů. Nejvíce jich mířilo nad Samarskou oblast, celkem jich tam bylo sestřeleno 23. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany.

Dalších 17 dronů sestřelilo Rusko nad Volgogradskou oblastí, menší počty pak nad pěti dalšími oblastmi, uvedlo ministerstvo obrany na Telegramu. K metropoli Moskvě se tentokrát žádný ukrajinský letoun nepřiblížil.

Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země.

Ukrajina v posledních měsících stále častěji cílí své údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku prodejem ropy a plynu.

