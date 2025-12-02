Putin v proslovu na fóru v Moskvě obvinil evropské mocnosti, že to ony brání pokusům amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině tím, že předkládají návrhy, o nichž vědí, že budou pro Moskvu „absolutně nepřijatelné“, aby pak mohly obvinit Rusko, že nechce mír.
Dodal, že evropské země se samy vyloučily z mírových jednání o Ukrajině, protože přerušily kontakty s Ruskem. „Stojí na straně války,“ konstatoval.
Ukrajina ruské vojenské agresi čelí i s pomocí řady evropských zemí, které jí poskytují mimo jiné vojenské vybavení. Ukrajinci ovšem disponují i americkými zbraněmi.
Putin také tvrdil, že Rusko v případě Ukrajiny postupuje „chirurgickým způsobem“. „Pokud s námi Evropa náhle zahájí válku, myslím, že to bude rychlé. Není to Ukrajina. V případě Ukrajiny jednáme chirurgicky, přesně. Není to válka v přímém, moderním smyslu slova,“ prohlásil.
Podle agentury Interfax také řekl, že pokud by Evropa napadla Rusko, mohla by nastat situace, kdy by Moskva „neměla s kým vyjednávat“.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajině 24. února 2022. Od začátku ji označuje jako „speciální vojenskou operaci“, přičemž obsadilo část ukrajinského území. Ukrajinci se ale postavili na odpor a v prvním roce války nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět.
V poslední době invazní jednotky postupují na několika místech frontové linie. Z Ukrajiny denně přicházejí zprávy o zabitých či zraněných civilistech a o zasažených civilních objektech při ruském bombardování.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v reakci uvedl, že Putinova slova demonstrují, že neplánuje válku ukončit.
Útoky na tankery považuje Putin za pirátství
Putin v úterý označil útoky na tankery v Černém moři za pirátství. Před novináři prohlásil, že Rusko rozšíří své údery na ukrajinské přístavy i lodě, které do nich vplouvají, a zváží odvetná opatření proti plavidlům zemí, která Ukrajině v útocích pomáhají.
„Nejradikálnějším řešením je odříznout Ukrajinu od moře, pak bude pirátství v principu nemožné,“ řekl Putin. Kyjev má pod kontrolou hlavní ukrajinské námořní přístavy včetně Oděsy.
Agentura Reuters uvedla, že v pátek ukrajinské námořní drony zasáhly dva tankery, které pluly do ruského přístavu pro náklad ropy určené pro vývoz na zahraniční trh. Nejmenovaný ukrajinský bezpečností zdroj pak agentuře AFP řekl, že za pátečním útokem stojí právě Ukrajina. Podle něj drony zasáhly plavidla, která sloužila ke skryté přepravě ruské ropy.
Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj ale v úterý uvedl, že Ukrajina s tímto incidentem nemá nic společného. „Odmítáme jakákoliv tvrzení tohoto typu šířená ruskou propagandou,“ napsal na X. Podle něj trasa lodi z Ruska do Gruzie přes výlučnou ekonomickou zónu Turecka nedává smysl, což pouze naznačuje, že Rusko mohlo celou věc zinscenovat.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí prohlásil, že útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné a vyzval zúčastněné strany, aby se podobným akcím vyhýbaly.