Rusko zrušilo prestižní vojenský festival v Moskvě. Ukrajinské útoky na metropoli sílí

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  14:39aktualizováno  14:39
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Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31....

Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31....
Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31....
Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31....
Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31....
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Rusko zrušilo další prominentní akci tohoto roku. Vojenský hudební festival Spasská věž letos na Rudém náměstí v Moskvě neproběhne. Organizátoři vysvětlili, že důvody zrušení festivalu leží „mimo jejich kontrolu“. Stopka přichází v době největších ukrajinských úderů na ruskou metropoli za poslední měsíce.

„Milé a vážené obecenstvo, s lítostí Vám oznamujeme, že z důvodů, které jsou mimo kontrolu organizátorů, byl 18. ročník mezinárodního vojenského hudebního festivalu Spasská věž odložen z roku 2026 na rok 2027,“ píše se na oficiálním webu. Původní program se měl konat od 21. do 30. srpna, nová data organizátoři oznámí „později“.

Akce byla zrušena v době stupňujících se útoků na ruskou metropoli a přilehlé oblasti, upozornil server Politico.

Ukrajinské síly v úterý v noci podnikly nejrozsáhlejší útok na moskevskou oblast za posledních několik měsíců. Ukrajina tam poslala 620 dronů, z nichž ruská protivzdušná obrana 180 sestřelila. Zraněni byli tři lidé. Jeden dron zasáhl také sklad internetové společnosti Wildberries, kde způsobil pouze menší škody. Informovala o tom sama ruská společnost. Údaje nelze nezávisle ověřit.

Předtím Den vítězství i námořní přehlídka

Festival Spasská věž je jedna z nejostřeji sledovaných vojenských akcí. Zrušen byl za dobu své existence pouze jednou, a sice v době covidové pandemie v roce 2020. Za tu dobu zde vystupovaly hudební soubory z EU, Kanady nebo Austrálie, zahraniční účast se však po začátku invaze v roce 2022 výrazně snížila. Na Rudém náměstí se pořádá na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina od roku 2007.

Jedná se o další v řadě hromadných a symbolických akcí, které Rusko v posledních měsících zrušilo.

V červenci Rusko významně omezilo oslavy Dne námořnictva v Petrohradě. Místo flotily Kreml ukázal pouze obrovský plakát s ruskou válečnou ponorkou. Také tradiční přehlídka vojenské techniky chyběla. Program se letos omezil na koncerty, muzejní výstavy a pietní ceremonie.

V červnu organizátoři přesunuli galakoncert ku příležitosti oslavy Dne Ruska. Z Rudého náměsti ho organizátoři potají přesunuli do kulturního centra na Preobraženském náměstí. Navíc také zredukovali program účinkujících. Informoval o tom ruský server MSK1-RU.

V květnu byl výrazně omezen 81. ročník oslav Dne vítězství, jedné z nejdůležitějších akcí v zemi. Na Rudém náměstí letos poprvé po dvaceti letech chyběla přehlídka těžké pozemní techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.

Ukrajina se ruskému vpádu brání už čtvrtým rokem. Patová situace na frontě a stagnující rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem způsobily, že obě země své údery namířily do hloubky území nepřítele, což zároveň vede k nárůstu počtu mrtvých mezi civilisty.

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