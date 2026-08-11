Rusko trestá focení hrobů jako vlastizradu. Jsou za tím Ukrajinci, tvrdí FSB

Autor:
  11:46
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Za focení hrobů padlých vojáků hrozí v Rusku obvinění z vlastizrady. Tamní bezpečnostní složky tvrdí, že lidé fotografie předávají ukrajinským tajným službám nebo je prodávají za peníze. Ruská armáda přitom v posledních měsících utrpěla na bojišti těžké ztráty a počet nových vojenských hrobů rychle roste.

Ruská služba FSB kvůli focení hrobů v posledních týdnech zasahovala v Jaroslavské a Tomské oblasti. Koncem června tam zadržela několik lidí a obvinila je z vlastizrady s tím, že pro Ukrajinu shromažďovali informace.

Nejnovější případ se týká osmačtyřicetiletého muže, kterého jaroslavské úřady v pátek obvinily, že od října 2024 pravidelně chodil na pamětní hřbitov, tajně fotografoval a natáčel hroby ruských vojáků a materiál následně předával ukrajinským zpravodajským službám. Za vlastizradu mu podle portálu The Moscow Times hrozí až doživotní vězení.

Pohřeb proruských vojáků na hřbitově v okupovaném ukrajinském Luhansku (11. listopadu 2022)
Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)
Pohřeb ruského vojáka na hřbitově v Petrohradě (24. prosince 2022)
Figurína ruského vojáka padlého na ukrajinské frontě (červen 2026)
14 fotografií

FSB tvrdí, že ukrajinští zpravodajci lidem za fotografie nabízeli také peníze. V Tomské oblasti to bylo údajně dvacet tisíc rublů (5 400 korun) za sto snímků a až sto tisíc rublů (27 tisíc korun) za 400 snímků.

Jeden případ řeší také vyšetřovatelé v Jekatěrinburgu. Úřady tu v červnu zadržely ženu, která podle nich posílala Ukrajincům fotografie hrobů ruských vojáků a za každý snímek dostávala 80 rublů (22 korun).

Obvinění z vlastizrady proti ní úředníci nakonec nevznesli, zpřísnili ale dohled na hřbitovech a instalovali tam varovné cedule.

„Podvodníci mohou fotografie využít k výrobě deepfake videí. S jejich pomocí by mohli přesvědčovat příbuzné, že jejich blízký padl do zajetí a požadovat peníze za jeho propuštění,“ varovala FSB.

Portál Mediazona upozornil, že neznámí lidé v poslední době nabízejí Rusům peníze za fotografování hrobů jejím jménem. Sama přitom dříve požádala čtenáře o snímky hrobů, aby spolu se stanicí BBC vytvořila seznam potvrzených ruských úmrtí. Na něm je nyní 233 tisíc jmen.

Skutečné ztráty budou podle BBC mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit. Reálný počet padlých se podle ní může pohybovat mezi 350 až 500 tisíci. Toto číslo dále naroste při započtení zabitých bojovníků ze separatistických útvarů na východní Ukrajině a severokorejských vojáků.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.