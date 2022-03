Rusko mává údajným rozkazem Kyjeva napadnout Donbas, žádá vysvětlit biologické zbraně

Podle ruského ministerstva obrany ve zmíněném rozkazu z ledna, který byl předán velení ukrajinské Národní gardy, je „podrobně rozepsán plán přípravy jedné z úderných skupin na útočné operace v zóně takzvané operace spojených sil v Donbasu“, napsal TASS.

Tajný rozkaz podle Moskvy vydal velitel Národní gardy generálplukovník Mykola Balan 22. ledna.

Podle názvu dokumentu se mělo jednat o „organizaci výcviku praporu taktické skupiny 4. operační brigády k plnění bojových (speciálních) úkolů v operaci společných sil v rámci brigády ozbrojených sil Ukrajiny“.

Část Donbasu na východě Ukrajiny ovládají proruští separatisté. Ochranou ruského obyvatelstva v Donbasu Moskva mimo jiné ospravedlňuje svou nynější agresi vůči Ukrajině.

Vysvětlete biologický program, žádá mluvčí

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ve středu prohlásila, že ruská „speciální vojenská operace“ na Ukrajině jde přesně podle plánu. Dále vyzvala USA, aby vysvětlily, proč podporují to, co Moskva označuje jako vojenský biologický program na Ukrajině. Rusko podle ní neusiluje o svržení vlády v Kyjevě, svých cílů by prý lépe dosáhlo prostřednictvím jednání.

Podle dopisu, který zřejmě sepsal whistleblower z ruské Federální služby bezpečnosti (FSB), se ruská rozvědka SVR také pokouší dokázat, že Ukrajina tajně vyráběla jaderné zbraně. Kreml tvrdí, že k invazi musel přistoupit mino jiné právě proto, aby ochránil svou bezpečnost ohrožovanou údajným ukrajinským jaderným programem.