Mariupol dál čelí náletům, z Kyjeva uprchla polovina ze 3,5 milionu obyvatel

„V Mariupolu nyní pokračuje letecké ostřelování ze strany ruských okupantů. Bomby padají na obytné domy,“ uvedla podle agentury Interfax-Ukrajina tisková služba městské rady Mariupolu a dodala, že zasažena byla mimo jiné technická univerzita.

„Rašisté záměrně útočí na civilisty v Mariupolu,“ uvedlo dále město, přičemž použilo termín vycházející z novotvaru rašismus, což znamená ruský fašismus.

Rusko záměrně brání evakuaci civilistů z Mariupolu, protože se mu nepodařilo strategické přístavní město obsadit, uvedl podle agentury Reuters poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč.

Ukrajina viní Rusko mimo jiné ze středečního útoku na dětskou nemocnici v Mariupolu. Moskva dlouhodobě útoky na civilisty popírá.

Konvoje, které mají převézt do bezpečí tisíce obyvatel, mezitím vyjely například z východoukrajinského města Sumy a blízkých obcí, řekl gubernátor Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. „(Evakuační) konvoje vyrážejí. Domluvili jsme se na příměří,“ uvedl Žyvyckyj.

Evakuace ze Sum začaly v úterý, od té doby město opustily tisíce lidí koridorem, který vede do středoukrajinské Poltavy. Gubernátor řekl, že Sumy a blízká Ochtyrka byly v noci opět pod ruskou palbou, úderem ranních devíti hodin ale začal platit domluvený klid zbraní.

Kyjev se proměnil v pevnost

Evakuace jsou v plánu i v okolí Kyjeva. Do bezpečí budou autobusy svážet lidi z Irpině, Hostomelu a Boroďanky, uvedla podle agentury Interfax-Ukrajina policie.

Z metropole už uprchla před boji asi polovina jeho obyvatel, řekl v ukrajinské televizi starosta Vitalij Kličko. Město se podle něj proměnilo v pevnost. „Podle posledních dat každý druhý obyvatel Kyjeva opustil město. V Kyjevě teď je pouze o něco méně než dva miliony lidí,“ řekl. Podle agentury AFP měl Kyjev i s předměstími před ruským útokem přes 3,5 milionu obyvatel.

„Opevňujeme každou ulici, každý dům, přidávají se k nám i rezervisté. Dokonce lidé, kteří by nikdy nevyměnili své oblečení, teď mají uniformu a v rukách kulomet. Jsou to muzikanti, herci, představitelé různých profesí,“ dodal starosta, který už dříve řekl, že se hodlá v případě potřeby sám do bojů zapojit.

Zdůraznil přitom, že „město stále stojí a bude stát. A lidé jej nenechají padnout, nepřítel neprojde“.

Humanitární koridory se podle ukrajinských médií otevřely nebo měly otevřít i z Volnovachy, Izjumu, Trostjance a Krasnopillje.

Civilisté uvěznění v obležených nebo zničených městech a obcích na Ukrajině trpí kvůli nedostatku jídla a dalších životně důležitých služeb, kromě toho se potýkají i s výpadky elektřiny, poznamenala agentura AP. Pokud se humanitární koridory a klid zbraní udrží i během čtvrtka, bude to třetí den v řadě, co lidé skrze ně budou moci uprchnout do většího bezpečí.