Vedení Kremlu se možná našeho vítězství nedožije, zaznělo v ruské televizi

Prezident Vladimir Putin a další představitelé Kremlu možná nebudou žít dostatečně dlouho na to, aby viděli úspěch Ruska na Ukrajině. Ve vysílání ruské státní televize to o víkendu prohlásil komentátor, podle kterého se válka odehrává v „příliš pomalém tempu“. Jako jeden z možných kroků k jejímu urychlení navrhl zablokovat západním politikům cestování do Kyjeva.