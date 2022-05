Chystá se větší bitva? Rusko shromažďuje u Charkova vrtulníky, Ukrajina zase houfnice

Na Ukrajině se stále čeká na větší bitvu. Rusko chce dosáhnout nějakého převratnějšího vítězství, které by mohlo propagovat 9. května. Ukrajina mu to samozřejmě chce překazit a naopak pokročit ve vytlačování invazních sil z dobytého území. K rozhodujícímu úderu by mohlo té či oné straně pomoci nahromadění nových zbraní.