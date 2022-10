Rusko chystá cvičení jaderných sil. Neudělejte chybu, varoval Biden

Rusko uvědomilo USA o svém plánu uspořádat každoroční cvičení svých jaderných sil. Oznámil to Washington, podle něhož by trénink měl zahrnovat například testy balistických střel. Americký prezident Joe Biden v úterý Rusko varoval, že pokud by na Ukrajině použilo taktickou jadernou zbraň, udělalo by velmi vážnou chybu.