Rusům se nedaří na východě, hlásí Ukrajina. Chybují při zasazování úderů

Rusové podle ukrajinského velení v uplynulých 24 hodinách vystřelili na Ukrajinu jednu balistickou raketu a 28 střel s plochou dráhou letu, z nichž 20 sestřelila ukrajinská obrana.

Ruské síly prý také podnikly 13 náletů a uskutečnily více než 40 ostřelování z raketometů, jehož terčem se staly čtyři desítky měst a obcí. Použito bylo 14 íránských dronů, z nichž 12 ukrajinská protivzdušná obrana zničila. Tvrzení znepřátelených stran nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Hrozba náletů dál trvá. Ukrajinský štáb ve svém hlášení rovněž informoval, že Bělorusko odeslalo do ruské Belgorodské oblasti první část z 20 tanků T-72 a že běloruské zbrojovky se také zapojily do oprav ruské techniky, poškozené v bojích na Ukrajině.

Britské ministerstvo obrany pak ve středu upozornilo na pomalost a nízkou nosnost íránských dronů Šahíd-136 nasazených Ruskem.

Spolu s omezenou efektivitou ruského letectva nad ukrajinským územím to způsobuje, že chybějící schopnost spolehlivě, udržitelně a přesně zasazovat údery na operační úrovni je pravděpodobně jedním z největších ruských problémů ve válce proti Ukrajině.

Analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW) ve své nejnovější zprávě uvedli, že masivní ostřelování ukrajinských měst ruskými raketami bylo zřejmě naplánováno ještě před jmenováním nového velitele ruských sil ve válce, generála Sergeje Surovikina, a hlavním cílem zřejmě byla náprava pověsti ruského ministerstva obrany v očích veřejnosti.

Záporožská elektrárna byla bez proudu

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelo Grossi ve středu odpoledne uvedl, že vnější napájení Ruskem okupované ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, které bylo přerušeno v důsledku ruského ostřelování, se povedlo obnovit. Elektřinu, potřebnou pro bezpečnost zařízení, podle ukrajinské společnosti Enerhoatom vyráběly dočasně generátory.

„Náš tým na místě mě informoval, že vnější napájení elektrárny je obnoveno,“ uvedl Grossi na Twitteru. „Provozovatel Záporožské jaderné elektrárny tvrdí, že ranní výpadek způsobilo poškození v důsledku ostřelování vzdálené rozvodny, což zdůrazňuje, jak je situace nejistá,“ poznamenal a upozornil, že ochranné pásmo kolem zařízení je nutné vybudovat co nejdříve.

Ruské rakety ve středu ráno podle Enerhoatomu poškodily trafostanici Dniprovska v Dněpropetrovské oblasti a v důsledku se havarijně odpojilo elektrické vedení mezi stanicí a elektrárnou, čímž se atomová elektrárna ocitla úplně bez dodávek elektřiny zvenčí. Automaticky se ale zapnuly generátory. Enerhoatom pro ně vypravil další dodávku paliva, ale kolonu podle něj ruští vojáci do zařízení, které okupují od počátku října, nevpustili.

„Ruští okupanti nadále ignorují jadernou a radiační bezpečnost největší jaderné elektrárny v Evropě a ohrožují svět jadernou katastrofou,“ zdůraznila společnost.

Podle dřívějšího prohlášení Grossiho byl středeční výpadek v dodávkách elektřiny pro životně důležité bezpečnostní systémy elektrárny už druhý během pěti dnů. Sdělil tehdy, že podle týmu pozorovatelů MAAE v Záporožské jaderné elektrárně zajišťovaly elektřinu pro zabezpečovací funkce záložní dieselové generátory. „Tato opakovaná ztráta externího napájení elektrárny představuje hluboce znepokojivý vývoj a zdůrazňuje naléhavou potřebu jaderné bezpečnosti a ochranné zóny kolem areálu,“ napsal Grossi na twitteru.

Grossiho v úterý přijal v Petrohradu ruský prezident Vladimir Putin, který situaci kolem elektrárny označil za znepokojivou. Grossi podle tiskového prohlášení MAAE na schůzce se šéfem Kremlu žádal vytvoření ochranné zóny kolem elektrárny. „Situace kolem Záporožské jaderné elektrárny je stále nebezpečnější a prekérnější, časté vojenské útoky mohou ohrozit jadernou bezpečnost,“ uvedl Grossi.

„Nyní více než kdy dříve ... je potřeba vytvořit ochrannou zónu kolem elektrárny,“ vyzval. Jde mu o to, aby v oblasti zavládl klid zbraní, součástí plánu není demilitarizace a stažení ruských jednotek z areálu.

Šéf MAAE o situaci kolem největší jaderné elektrárny v Evropě jednal minulý týden v Kyjevě. Bylo to krátce poté, co Putin oznámil, že vládě nařídil převést toto zařízení do ruského vlastnictví. V ukrajinském hlavním městě Grossi řekl, že MAAE navzdory Putinovu dekretu elektrárnu považuje za ukrajinskou.