Šest reaktorů v elektrárně je od září 2022 v takzvané studené odstávce, neboť v její těsné blízkosti zuří boje. Moskva přesto dává najevo, že chce znovu uvést do provozu reaktor číslo jedna poté, co její regulační orgán v prosinci vydal licenci k obnovení jeho fungování.
25. srpna 2022
Provozovatel ukrajinských jaderných elektráren Enerhoatom považuje takový krok za krajně nebezpečný. Rusko podle něj nemá technickou dokumentaci ani praktické znalosti potřebné k bezpečnému provozu reaktoru, jenž používá nukleární palivo americké společnosti Westinghouse a závisí na ukrajinských bezpečnostních systémech.
„Existuje vysoká pravděpodobnost, že dojde k chybám při řízení aktivní zóny reaktoru, protože neznají systém ani specifika jeho provozu,“ řekl portálu The Times šéf Enerhoatomu Pavlo Kovtonjuk.
„Ztráta kontroly nad palivem by způsobila nebezpečnou jadernou událost. V závislosti na jejím rozsahu by mohla zasáhnout celý kontinent,“ podotkl.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) před opětovným spuštěním elektrárny varovala s tím, že ostřelování opakovaně přerušilo záložní napájení, které je klíčové pro chlazení odstavených reaktorů. Jakýkoli restart v takových podmínkách dramaticky zvyšuje riziko havárie.
Rusko své rozhodnutí obhajuje strategickými a ekonomickými argumenty. Šéf Rosatomu Alexej Lichačov po udělení licence prohlásil, že Záporožská elektrárna bude hrát zásadní roli v budoucnosti okupovaného území.
„Výroba z této elektrárny bude klíčovým pilířem průmyslové obnovy regionu, jakmile se situace normalizuje,“ konstatoval.
Stav elektrárny je alarmující, varují zaměstnanci
Někdejší zaměstnanci elektrárny ale vykreslují odlišný obraz. Jeden z nich, jenž zůstává v kontaktu s lidmi uvnitř zařízení, popsal jeho technický stav jako alarmující. „Rusové provádějí opravy některých zařízení, ale ne automatizačních systémů. Protože téměř veškerá automatizace je ukrajinské výroby. A tomu vůbec nerozumějí,“ řekl pro The Times.
Podle něho sice zůstali v elektrárně i ukrajinští specialisté, jejich možnosti jsou ale omezené. „Jsou tam naši odborníci, kteří zůstali, ale opravují jen drobnosti – nějaké čerpadlo nebo ventil,“ popsal.
Zhruba tři tisíce ukrajinských zaměstnanců musely podepsat smlouvy s Rosatomem a pokračovat v práci pod okupací. Ti, kteří spolupráci odmítli, čelili zatčení nebo soudům na základě obvinění ze sabotáže.
Ruská armáda od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Prezident Volodymyr Zelenskyj počátkem ledna vyhlásil kvůli ruským útokům stav nouze v energetickém sektoru. Ministr energetiky Denys Šmyhal v té souvislosti oznámil, že Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu.
5. srpna 2022
MAAE v minulém týdnu uvedla, že rozsáhlá vojenská aktivita se dotkla několika ukrajinských elektrických rozvoden, jež jsou životně důležité pro jadernou bezpečnost. Černobylská jaderná elektrárna minulé úterý přišla na několik hodin o veškeré vnější napájení.
Ukrajina kontroluje tři jaderné elektrárny, které jsou v provozu: Chmelnyckou, Rivnenskou a Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu. Nyní už nefunkční Černobylská elektrárna se v dubnu 1986 stala místem dosud největší jaderné katastrofy. Vnější napájení je u ní zapotřebí hlavně pro chlazení vyhořelého jaderného paliva.
Loni v únoru ukrajinské úřady informovaly, že ruský dronový útok vážně poškodil v Černobylu nový ochranný plášť kolem čtvrtého reaktoru elektrárny. Moskva tehdy zodpovědnost za úder odmítla. Rusko Černobylskou jadernou elektrárnu krátce okupovalo po svém vpádu na Ukrajinu v únoru 2022. Několik dní po vpádu do sousední země se Rusové zmocnili také Záporožské jaderné elektrárny.
Záporožská jaderná elektrárna
