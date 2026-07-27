Jsme připraveni jednat o nových nápadech na ukončení války, tvrdí Zacharovová

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  19:08aktualizováno  19:08
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Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března 2026) | foto: Alyona Bzhakhova / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

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Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. V pondělí to uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která zároveň tvrdila, že Moskva nikdy diskuzi ani různé návrhy neodmítala.

„Z naší strany potvrzujeme připravenost k politickému a diplomatickému řešení ukrajinské krize, což jsme nikdy neodmítali. Znovu potvrzujeme naši připravenost k možným jednáním, návrhům a nápadům, které jsme připraveni zvážit. Nikdo to nikdy u nás neodmítal,“ řekla Zacharovová.

Podle agentury Interfax reagovala na dotaz týkající se vyjádření amerického ministra zahraničí Marka Rubia po jeho nedávném jednání s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Šéf americké diplomacie tehdy uvedl, že dosavadní návrhy ukončení války selhaly a budou zapotřebí nové. Oba politici se setkali minulý týden ve čtvrtek na okraj summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) ve filipínské Manile.

Moskva o své připravenosti k diplomatickému řešení války hovoří opakovaně. Podmínky, které si dosud kladla, jsou však pro Ukrajinu nepřijatelné. Rusko chce například ovládnout celý Donbas na východě Ukrajiny včetně opevněných měst a území, které invazní jednotky nedokázaly dobýt. Kyjev tento požadavek odmítá s tím, že by to byla kapitulace a vedla by k další ruské agresi.

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Ukrajina navrhuje nejprve zastavit boje na současné linii fronty a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Moskva.

Agentura Reuters v souvislosti s vyjádřením Zacharovové zmínila, že její ukrajinský zdroj minulý týden uvedl, že američtí a ukrajinští představitelé diskutovali o návrhu na vzdušné příměří, které by mělo být předloženo ruské straně v případném novém kole mírových rozhovorů. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tyto informace označil za mediální spekulace.

Ukrajinský zdroj Reuters řekl, že Kyjev v minulosti nabídl ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi klid zbraní, návrhy však byly zamítnuty. Někteří představitelé se nicméně podle agentury domnívají, že Putinův postoj by mohl být zmírněn tlakem, který Ukrajinci v poslední době vyvinuli na ruskou ekonomiku svými intenzivnějšími vzdušnými útoky.

Ukrajinské údery na ruská zařízení související se zpracováním nerostných surovin způsobily v řadě ruských regionů palivovou krizi.

Diplomatické úsilí Spojených států s cílem ukončit rusko-ukrajinskou válku zamrzlo poté, co USA a Izrael v únoru zahájily válku proti Íránu. Předchozí jednání k žádnému průlomu ohledně míru nevedla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by se měl v úterý ve Washingtonu setkat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.

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