Jednání o míru dosáhla pokroku, hlásí Witkoff. Zbývá dořešit poslední otázku

„Myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku,“ řekl Witkoff s tím, že zbývá dořešit jeden problém, který je ale podle něj řešitelný. „Takže pokud obě strany chtějí tento problém vyřešit, vyřešíme ho,“ uvedl. Podrobnosti nesdělil. Zároveň prohlásil, že Ukrajina má „úžasný vyjednávací tým“.
Jeho vedoucí a současně předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov o něco dříve informoval o jednání s Witkoffem a zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem v Davosu.
„Informovali jsme naše partnery o nejnovějším ruském ostřelování civilní infrastruktury, zejména situaci v Kyjevě, kde v důsledku nepřátelských úderů zůstaly miliony lidí bez elektřiny a tepla,“ konstatoval.
Dalšími tématy podle něj byl ekonomický rozvoj, poválečná obnova jeho země a bezpečnostní záruky.
Mimo to Umerov sdělil, že společně s předsedou poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davydem Arachamijou a ukrajinským činitelem Oleksandrem Kamyšinem jednali také se zástupci Norska či Kataru a představiteli americké investiční společnosti BlackRock. Ta se podle agentury Reuters podílí na plánech obnovy Ukrajiny.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už téměř čtyři roky. Americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do Bílého domu začal vyjednávat s oběma stranami o ukončení války, zatím neúspěšně. Většina lídrů evropských zemí překážku na cestě k míru vidí v neochotě Moskvy.
Rusko například jako podmínku ukončení bojů požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci stále nedokázali dobýt. Kyjev viní Moskvu z podkopávání mírového procesu.