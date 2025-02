Rusko nedobylo Cherson a Záporoží silou, teď je chce získat u stolu, míní ISW

„Rusko nadále vyslovuje svůj záměr zcela se zmocnit Záporožské, Doněcké, Luhanské a Chersonské oblasti,“ uvádí ISW. Velká města jako Záporoží (706 tisíc obyvatel), Cherson (275 tisíc) a Kramatorsk (147 tisíc) ale zůstávají pod ukrajinskou kontrolou, přestože čelí ruským útokům.

Analytici varovali, že obsazení těchto míst by vedlo k rozsáhlé humanitární katastrofě. „Rusko by zřejmě použilo stejné metody represe, deportace a nucené asimilace jako na územích, která již obsadilo,“ podotkli.

Ruský postup se podle analytiků v poslední době na frontě zastavil a ruské síly se stále více potýkají s neudržitelnými ztrátami vozidel a personálu, což naznačuje, že nebudou schopny obsadit vojenskými prostředky celý rozsah těchto oblastí „v krátké době, pokud vůbec“.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov nicméně ve středu prohlásil, že Rusko odmítá zastavit bojové akce podél současné linie dotyku. Odvolával se přitom na ruskou ústavu, kterou země v roce 2022 změnila tak, aby jako její území zahrnovala i čtveřici částečně okupovaných ukrajinských oblastí - Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou.

„Někteří říkají: ,no dobře, byly tu nápady, udržujme linii kontaktu - tohle je ruské a tohle ukrajinské’. To se ale nestane, máme ústavu,“ řekl Lavrov.

„Lavrovova rétorika je pravděpodobně pokusem dosáhnout vyjednáváním toho, čeho ruská armáda nemůže dosáhnout silou,“ domnívá se ISW.

Záměr Kremlu zmocnit se větší části ukrajinské půdy a obyvatelstva je podle analytiků přímém rozporu s úsilím USA a Evropy o dosažení udržitelného a trvalého míru na Ukrajině a posiluje pokračující snahu Ruska o nezákonnou okupaci ukrajinského území namísto jednání v dobré víře a nabízení ústupků.

Lavrov ve středu také znovu odmítl myšlenku vyslání evropských vojáků jako mírových sil na Ukrajinu. Za ochotou Francie a Británie k tomuto kroku je podle něho podvod, který má na Ukrajinu jen dostat další západní zbraně. Podle ruského ministra zahraničí jde ve skutečnosti o další rozdmýchávání konfliktu a odmítání snah o ukončení války.

Nemůžeme zvažovat žádné varianty,“ prohlásil Lavrov. Rozmístění evropských vojáků na Ukrajině by podle něj vyžadovalo souhlas obou stran konfliktu, ale „nás se na to nikdo neptá“. „Takové prostinké triky, jako rozmístění vojsk na Ukrajině, nepomohou. Budeme muset hovořit o prvotních příčinách války,“ tvrdí ruský ministr.

Rusko za příčinu války, kterou samo rozpoutalo před třemi lety vpádem svých vojsk do sousední země, označuje snahu Ukrajiny vstoupit do Severoatlantické aliance a obecně rozšiřování NATO. Podle Kyjeva a Západu Rusko napadlo Ukrajinu bez příčiny, jen ve snaze dobýt sousední zemi. Ukrajina se domáhá bezpečnostních záruk, které by Moskvu odradily od další agrese po případném příměří a uzavření mírové dohody.