Witkoff dorazil do Kremlu na jednání s Putinem. Předtím se prošel po Moskvě

  16:32aktualizováno  16:32
Zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff v úterý dorazil do Kremlu, kde bude jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mimo jiné o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti Ukrajině, které zástupci USA projednali s ukrajinskými představiteli. Jednání se zúčastní také zeť šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, který je zároveň jeho poradcem, Jared Kushner.
Kolona vozidel, která do Kremlu přepravuje americkou delegaci. (2. prosince 2025) | foto: Alexander ParamoshinReuters

Pohled na Kreml (2. prosince 2025)
Ruský deník Izvestija zveřejnil záběry, na kterých Witkoff vchází do areálu Kremlu v doprovodu výkonného ředitele Ruského fondu přímých investic (RFPI) a jednoho z ruských vyjednávačů Kirilla Dmitrijeva.

Agentura Interfax poznamenala, že Witkoff s Dmitrijevem nepřijeli do Kremlu autem, ale šli pěšky jako běžní návštěvníci.

Witkoff přiletěl do ruské metropole dnes. Ruská tisková agentura TASS později napsala, že americký zvláštní vyslanec poobědval v restauraci s ruským zmocněncem Dmitrijevem a poté se prošli centrem Moskvy.

Izvestija zveřejnila video, na kterém je vidět kromě Witkoffa a Dmitrijeva také Kushner. Soudě podle záběrů se procházeli centrem Moskvy poblíž hotelu Metropol, který je v docházkové vzdálenosti od Rudého náměstí a Kremlu, dodal deník. Na závěru videa je vidět, jak skupina nasedá do aut.

Witkoff se v neděli na Floridě zúčastnil schůzky s ukrajinskými vyjednávači. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X napsal, že návrh listopadové mírové dohody o ukončení ruské války na Ukrajině z Ženevy byl po následných rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě vylepšen.

