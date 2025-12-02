Witkoff dorazil do Kremlu na jednání s Putinem. Předtím se prošel po Moskvě

Ruský deník Izvestija zveřejnil záběry, na kterých Witkoff vchází do areálu Kremlu v doprovodu výkonného ředitele Ruského fondu přímých investic (RFPI) a jednoho z ruských vyjednávačů Kirilla Dmitrijeva.
Agentura Interfax poznamenala, že Witkoff s Dmitrijevem nepřijeli do Kremlu autem, ale šli pěšky jako běžní návštěvníci.
Witkoff přiletěl do ruské metropole dnes. Ruská tisková agentura TASS později napsala, že americký zvláštní vyslanec poobědval v restauraci s ruským zmocněncem Dmitrijevem a poté se prošli centrem Moskvy.
Izvestija zveřejnila video, na kterém je vidět kromě Witkoffa a Dmitrijeva také Kushner. Soudě podle záběrů se procházeli centrem Moskvy poblíž hotelu Metropol, který je v docházkové vzdálenosti od Rudého náměstí a Kremlu, dodal deník. Na závěru videa je vidět, jak skupina nasedá do aut.
Witkoff se v neděli na Floridě zúčastnil schůzky s ukrajinskými vyjednávači. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X napsal, že návrh listopadové mírové dohody o ukončení ruské války na Ukrajině z Ženevy byl po následných rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě vylepšen.