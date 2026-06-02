Rusové nasadili na frontě „zebrovozy“. Věří, že kamufláž je ochrání před drony

  11:21aktualizováno  11:21
1560. den války na Ukrajině. Na ruské straně fronty se začaly objevovat nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním. Je to další pokus ochránit vojenskou logistiku před všudypřítomnými drony.
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním. | foto: t.me/milinfolive

Podobnou kamufláž jsme zvyklí vídat při testování nových automobilů na evropských silnicích. Nyní se černobílé maskování objevilo na kamazech a uralech ve službách ruské armády. Hned se pro ně vžilo originální označení „zebrovozy“.

Účelem kamufláže je zmást algoritmy kamikaze dronů, které se v poslední fázi útoku kvůli rušičkám často spoléhají na automatické navádění. Ruští vojenští blogeři ovšem o efektivitě opatření značně pochybují, obzvlášť když náklaďáky jsou natřeny poměrně amatérským způsobem.

„Černobílé pruhy na pozadí zemského povrchu a vegetace jsou poměrně pochybným způsobem, jak zmást korelační algoritmus automatického sledování cíle. Zvláště pokud jde o algoritmus moderního dronu vybaveného umělou inteligencí,“ píše telegramový kanál Vojennyj osvědomitěl.

Autoři nápadu se podle něj nejspíš nechali inspirovat maskováním lodí v době první světové války nebo sovětskou školou kamufláže, která používala sofistikované ornamenty vycházející z kuželoseček.

Kružnice a elipsy opticky zahladily ostré hrany a trčící hlavně obrněné techniky, takže před očima nepřítele splynula s přírodou, kde se rovné linie v podstatě nevyskytují.

Pomohou Rusům maskované „zebrovozy“?

Jenže neuměle namalované pruhy na korbách ruských nákladních vozů zatím příliš přesvědčivě nevypadají. „Takové opatření může pomoci jen v případě, pokud se kamazy budou pohybovat uprostřed stáda zeber,“ kritizuje ruský vojenský kanál Dva majora.

Ale uvidíme, možná se Rusové v technice kamufláže zlepší a nové opatření se osvědčí. Protidronové sítě natažené kolem silnic v ruských pohraničních oblastech také ještě nedávno západní média brala jako zábavnou kuriozitu. Ovšem jen do chvíle, než je podél svých dopravních tras začali ve velkém natahovat i Ukrajinci.

Válka na Ukrajině

