Ukrajinská armáda v prohlášení sdělila, že zasáhla na střelnici několik budov a významně poškodila jeden z hangárů. Uvedla také, že Rusko z areálu evakuovalo část personálu.
K útoku ukrajinské síly použily zbraně dlouhého dosahu včetně nové ukrajinské řízené střely Flamingo.
Kapustin Jar v blízkosti Kaspického moře zmínila dříve Ukrajina jako místo, odkud Rusko vyslalo v listopadu 2024 na ukrajinské město Dnipro raketu Orešnik. Střelnici ukrajinské letectvo označilo za místo odpalu orešniku také letos v lednu, kdy se cílem stala energetická infrastruktura ve Lvově.
Kapustin Jar leží v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska a v minulosti sloužil k testování orešniku (v českém překladu Líska).
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytit a že raketa má ničivou sílu srovnatelnou s jadernou zbraní. Západní experti nicméně jeho tvrzení zpochybňují. Putin loni v červnu uvedl, že Rusko výrobu orešniků zrychluje.
Kapustin Jar
