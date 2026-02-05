Zasáhli jsme Rusům střelnici pro odpalování balistických raket, hlásí Ukrajina

  11:42aktualizováno  11:42
Ukrajinská armáda v lednu provedla sérii úspěšných úderů na infrastrukturu ruské vojenské střelnice Kapustin Jar, odkud ruské síly odpalují balistické rakety středního doletu. Ve čtvrtek to oznámil ukrajinský generální štáb. Rusko dosud takový útok nekomentovalo.
Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv navštěvuje střelnici...

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv navštěvuje střelnici Kapustin Jar, odkud startují balistické rakety. (26. dubna 2025) | foto: Yekaterina Shtukina / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Pohled na ruskou střelnici Kapustin Jar, odkud startují balistické rakety. (1....
Odpal rakety na ruské střelnici Kapustin Jar (26. dubna 2025)
Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv navštěvuje střelnici...
Start ruské balistické rakety Iskander na polygonu Kapustin Jar v Astrachaňské...
Ukrajinská armáda v prohlášení sdělila, že zasáhla na střelnici několik budov a významně poškodila jeden z hangárů. Uvedla také, že Rusko z areálu evakuovalo část personálu.

K útoku ukrajinské síly použily zbraně dlouhého dosahu včetně nové ukrajinské řízené střely Flamingo.

Kapustin Jar v blízkosti Kaspického moře zmínila dříve Ukrajina jako místo, odkud Rusko vyslalo v listopadu 2024 na ukrajinské město Dnipro raketu Orešnik. Střelnici ukrajinské letectvo označilo za místo odpalu orešniku také letos v lednu, kdy se cílem stala energetická infrastruktura ve Lvově.

Kapustin Jar leží v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska a v minulosti sloužil k testování orešniku (v českém překladu Líska).

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytit a že raketa má ničivou sílu srovnatelnou s jadernou zbraní. Západní experti nicméně jeho tvrzení zpochybňují. Putin loni v červnu uvedl, že Rusko výrobu orešniků zrychluje.

