Putin z vašich mužů udělá potravu pro děla, varují KLDR v Pentagonu

Pokud by Severní Korea vyslala na Ukrajinu svou armádu, aby na bojišti pomohla ruským silám, Moskva by její muže bez okolků použila jako potravu pro děla. Prohlásil to mluvčí Pentagonu generál Pat Ryder. Podle něho USA pozorně sledují vývoj poté, co ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un uzavřeli dohodu o strategické obraně.