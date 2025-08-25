Rusko v noci provedlo dronový útok na ukrajinské město Sumy. Hoří obytné domy

  9:38aktualizováno  10:43
Ruská armáda v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový útok na města Sumy a Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Informují o tom zástupci úřadů v tomto regionu u hranic s Ruskem. Také Ukrajina přes noc zaútočila pomocí dronů, nejvíce jich vyslala na Smolenskou oblast na západě Ruska.

ilustrační snímek | foto: Andrii Sybiha

Šéf sumské oblastní vojenské správy Oleh Hryhorov na telegramu napsal, že ruské útoky si podle dostupných informací nevyžádaly žádné oběti na životě. Na zasažených místech začalo hořet a hasiči se snaží plameny uhasit. Šéf městské vojenské správy v Sumách Serhij Kryvošejenko informoval, že jen v tomto městě drony zasáhly deset míst. Hoří obytné domy.

Ukrajinské letectvo v pondělí ráno uvedlo, že ruská armáda k útokům v noci nasadila 104 útočných dronů i jejich atrap. Protivzdušná obrana jich na východě a severu země 76 zneškodnila. Drony zasáhly 15 míst, na čtyřech dalších se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.

Rovněž v pondělí ráno ruský bezpilotní letoun zaútočil na osobní auto, kterým jeli tři lidé v Konotopském okrese na západě Sumské oblasti. Řidič auta přišel o život, Zbylí dva lidé utrpěli zranění, uvedla podle serveru Ukrajinska pravda regionální prokuratura.

Šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov v pondělí oznámil, že terčem ruského útoku se mimo jiné stalo okolí obce Kušuhum jižně od Záporoží. K útoku ruská armáda podle něj použila zřejmě řízené letecké bomby KAB. Poškozené je elektrické vedení a plynové potrubí. Informace o zraněných se upřesňují, dodal.

Také Ukrajina podle ruského ministerstva obrany v posledních hodinách podnikla dronové útoky. Nad ruským územím jich protivzdušná obrana zneškodnila 21, nejvíce nad Smolenskou oblastí. Už v neděli večer z bezpečnostních důvodů podle telegramového kanálu Astra přerušilo provoz letiště v Kaluze a gubernátor Kalužské oblasti Vladislav Šapša ohlásil, že nad obcí Tarusa na východě regionu protivzdušná obrana zneškodnila jeden dron.

