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Drahý soudruhu. Kim blahopřál Putinovi, válku na Ukrajině označil za svatou

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  11:22aktualizováno  11:22
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Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)

Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025) | foto: AP

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Severokorejský vůdce Kim Čong-un označil ruské tažení na Ukrajině za „svatou válku za spravedlnost“ a slíbil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi „neměnnou podporu“. V blahopřání k narozeninám označil šéfa Kremlu za „drahého soudruha“ a zdůraznil pevné spojenectví Pchjongjangu s Moskvou.

„Těší mě naše přátelství a chci otevřít novou kapitolu ve vztazích mezi našimi zeměmi,“ vzkázal Kim ruskému diktátorovi.

Posilování „komplexního strategického partnerství“ s Ruskem podle něho zůstává pevnou součástí politiky severokorejské vlády. Zároveň slíbil, že bude dál podporovat Putina i Rusko.

Vládce KLDR také uvedl, že věří ve vítězství toho, co označil za „svatou válku za spravedlnost“ ruského lidu.

Narozeninový vzkaz podle portálu Kyiv Post ukázal, jak osobní vztah si Kim s Putinem v poslední době vybudoval. Ruského prezidenta oslovil jako svého „nejdražšího přítele“ a v závěru blahopřání mu vzkázal, že svého „drahého soudruha“ srdečně objímá.

Vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem se od začátku ruské invaze na Ukrajinu posunuly daleko za hranici diplomatických prohlášení.

Země v červnu 2024 během Putinovy návštěvy Pchjongjangu podepsaly smlouvu o komplexním strategickém partnerství, která obsahuje i doložku o vzájemné obraně a výrazně rozšířila jejich vojenskou spolupráci.

Severní Korea následně vyslala Moskvě na pomoc tisíce vojáků, zejména do ruské Kurské oblasti. Jihokorejská zpravodajská služba odhadla, že ve válce padlo nebo bylo zraněno zhruba šest tisíc severokorejských vojáků.

Válka na Ukrajině

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