„Všechny příslušné složky jsou na místě. Probíhá vyhodnocování způsobených škod,“ napsal Aksjonov.
Ministerstvo dopravy v Moskvě později uvedlo, že provoz vlaků po Krymském mostě je „dočasně přerušen“ a že odborníci vyhodnocují škody. Žádní zranění hlášeni nejsou.
„Ukrajinské ozbrojené síly blahopřejí lisabonskému Mostu Vasca da Gamy k titulu nejdelšího mostu v Evropě!“ uvedl ukrajinský generální štáb.
Jde o narážku na to, že se svými 19 kilometry byl dosud nejdelším evropským mostem ten přes Kerčský průliv.
Ukrajina zaútočila na důležitou dopravní stavbu již několikrát, zatím naposledy v noci na úterý.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl útok výsledkem několikatýdenní operace a odvetou za opakované ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu.
Nejnovější atak přišel jen několik hodin před čtvrtečním setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho protějšky z USA a Číny Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem, s nimiž by se měl bavit mimo jiné právě o téměř pět let trvající válce na Ukrajině.
Trump v posledních týdnech opět vyzývá k ukončení konfliktu, Moskva však stále neslevila z územních požadavků odmítaných Kyjevem, který se snaží vylepšit vyjednávací pozici například právě údery na ruskou infrastrukturu.
Ukrajina útočí na Krymský most opakovaně od počátku invaze. Jeden z největších úderů přišel už v říjnu 2022, kdy mohutná exploze nákladního vozu naloženého výbušninou způsobila propad vozovky a rozsáhlý požár železničních cisteren. V červenci 2023 poškodil most pomocí dvou dálkově naváděných námořních dronů další útok, k němuž se rovněž přihlásil Kyjev.
Rusko se snaží útokům na most předcházet například tím, že posílilo protivzdušnou obranu v okolí a vybudovalo podmořské zábrany proti dronům v podobě sítí i bariér z potopených lodí.