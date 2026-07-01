Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinské síly již podruhé zasáhly rafinérii v Ufě, která je jednou z největších v Rusku, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zmínil také útok na „strategické zařízení“ v Penzenské oblasti, které se zabývá vývojem a výrobou dílů pro ruské rakety, využívané k útokům na ukrajinská města a obce.
„Vzdálenost k cíli od frontové linie činí asi 600 kilometrů,“ dodal s tím, že cílem „sankcí dlouhého doletu“ je přimět ruské vedení k ukončení války. Předchozí útok ukrajinských dronů na petrochemické závody v Ufě se odehrál na počátku dubna.
O nynějším náletu v Penze informoval také gubernátor Oleg Melničenko, podle kterého se obešel bez obětí a raněných. O škodách se nezmínil.
Ukrajinské síly zasáhly v Penze výzkumný ústav, který je součástí státní korporace Roskosmos a vyrábí součástky pro rakety Iskander, střely s plochou dráhou letu Kalibr a Ch-101 a vojenská letadla Su-34, Su-35 a Tu-95MS, tvrdí ukrajinský generální štáb. Rozsah škod se upřesňuje.
Drony zaútočily na okupovaném Krymu na hangáry s ruskými stíhačkami Su-30 a Su-30SM, uvedla ukrajinská tajná služba SBU.
„Potvrzeno bylo pět zásahů dronů na hangáry, kde byla uložena letecká technika. V době útoku se nacházely stíhačky ve dvou hangárech. Po útoku byl v hangáru, kde se nacházel letoun Su-30SM, zaznamenán požár, což naznačuje úspěšný zásah cíle,“ uvedla rozvědka.
Náklady na každé takové letadlo se pohybují od 30 do 50 milionů amerických dolarů v závislosti na konfiguraci.
Ruská odveta za rafinerie. Zabíjeli na čerpací stanici
Terčem ruských děl a dronů v Dněpropetrovské oblasti se podle portálu Ukrajinska pravda stalo pět čerpacích stanic.
„Zahynula 43letá žena,“ uvedl náčelník oblastní správy Oleksandr Hanža. Hospitalizaci vyžadovala zranění 35leté těhotné ženy, další dvě zraněné ve věku 49 a 71 let stačilo ošetřit ambulantně, dodal. Obětí útoku se stala pracovnice benzinky, uvedla společnost WOG, které benzinka patří.
Rusko v noci odpálilo proti Ukrajině raketu Iskander-M a leteckou raketu Ch-59 a vyslalo 151 dronů. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit raketu Ch-59 a 130 dronů, oznámilo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 17 dronů na 16 místech. Informace ohledně dopadu rakety se upřesňují, dodalo s tím, že nepřátelské nálety pokračují.
Ruské ministerstvo obrany informovalo o sestřelení 179 ukrajinských dronů během uplynulé noci. O celkovém počtu útočících strojů, ani o případných škodách se nezmínilo.
Ukrajinské drony v noci zaútočily ve čtyřech okresech Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska, uvedl gubernátor Jurij Sljusar. Dodal, že dosud nejsou informace o případných obětech a škodách.
Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi. Součástí války jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
Ukrajina své údery na cíle v hloubi Ruska v poslední době zesílila. Ukrajinci přitom útočí mimo jiné na ruskou ropnou infrastrukturu ve snaze oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropy. Nálety na rafinérie způsobily v ruských regionech palivovou krizi.
„Přestaňte fňukat kvuli nedostatku paliva“
Předsedkyně horní komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková ve středu vyzvala krajany, aby přestali problémy s nedostatkem paliv dramatizovat a naříkat. „Nesmíme to přehánět, nesmíme naříkat a sténat, ale spíše společně pracovat na nalezení řešení,“ prohlásila.
Problémy s dodávkami paliv začaly koncem května kvůli častějším útokům dronů. Ruský prezident Vladimir Putin připustil nedostatek paliv, ale ujistil, že rafinérie pracují naplno. Ceny dováženého běloruského benzinu v Rusku se za poslední měsíc téměř zdvojnásobily.