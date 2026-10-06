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Kyjev natahuje na mosty protidronové sítě, očekává masivní ruský úder

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  16:41aktualizováno  16:41
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Na Severním mostě v Kyjevě se instalují protidronové sítě. (6. října 2026)

Na Severním mostě v Kyjevě se instalují protidronové sítě. (6. října 2026) | foto: STRINGER / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Na Severním mostě v Kyjevě se instalují protidronové sítě. (6. října 2026)
Ruský proudový dron zasahuje jeden z kyjevských mostů. (2. října 2026)
Rusové zaútočili na Severní most během návštěvy Merze (3. října 2026)
Auta v koloně před Jižním mostem v Kyjevě, který byl v noci zasažen ruskými...
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Ukrajina začala chránit kyjevské mosty před útoky dronů. Na Severním mostě, který o víkendu zasáhly ruské bezpilotní stroje, už dělníci natahují rozsáhlé protidronové sítě. V metropoli k takovému kroku ukrajinské úřady přistoupily vůbec poprvé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že Rusko připravuje další masivní útok na Ukrajinu.

Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu poblíž frontové linie na východě a jihu země, kde se takto snaží chránit hlavně dopravní trasy před malými útočnými drony. Sítě chrání také například ulice města Cherson, které leží u frontové linie a je častým terčem ruských útoků.

Z pondělního vyjádření mluvčího ukrajinského letectva Jurije Ihnata mezitím vyplynulo, že Ukrajina při obraně před ruskými drony s proudovým pohonem začala používat robotické střelecké věže, které k zaměřování cílů využívají prvky umělé inteligence (AI).

Zelenskyj dříve sdělil, že v Kyjevě úřady instalovaly nejméně 12 střeleckých věží a dalších osm bude v Kyjevské oblasti.

Podle Ihnata Ukrajinci instalují tyto věže například na mostech a robotické zbraně už mají za sebou první úspěšné sestřely ruských proudových dronů. Zároveň je však podle mluvčího dosah těchto systémů poměrně omezený, neboť využívají kulomet, uvedlo Suspilne.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.

Podle organizace pro sledování konfliktů ACLED nyní čelí Kyjev ruským útokům takové intenzity, jaká nebyla zaznamenána od března 2022.

Od minulého týdne ruská invazní armáda několikrát zaútočila i na mosty v Kyjevě – nejprve na Jižní most (Pivdennyj most) a posléze na Severní most (Pivničnyj most), které vedou přes řeku Dněpr a jsou důležitými spojnicemi pravobřežní a levobřežní části metropole.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v pátek uvedl, že ve městě je kvůli zesíleným ruským útokům velmi dramatická situace.

Severní most (modře), Jižní most (žlutě)

Severní most (modře), Jižní most (žlutě)

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Rusko si dělá zásobu raket na další masivní útok

Zelenskyj v úterý varoval, že Kyjevu hrozí další masivní úder. „Dnes jsme obdrželi aktualizované informace od rozvědky týkající se příprav Rusů na masivní úder. Chystáme protiopatření,“ vzkázal.

Armáda podle Zelenského zajišťuje protivzdušnou ochranu klíčových objektů a vláda zabezpečuje výzbroj pro letouny F-16 a prostředky protivzdušné obrany. Uvedl také, že Rusové za posledních 24 hodin zaútočili na nemocnice v Kramatorsku a v Kryvém Rihu.

Agentura Unian s odkazem na své zdroje uvedla, že Rusko pro potřeby útoku připravuje 35 balistických a pět hypersonických raket.

Válka na Ukrajině

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