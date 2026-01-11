Rusové hlásí dobytí obce na Donbasu. Cílený teror, míní o útocích Zelenskyj

Autor: ,
  11:50aktualizováno  11:50
Ruské útoky na Doněckou oblast za posledních 24 hodin zabily čtyři místní obyvatele. Uvedla to ukrajinská správa regionu, který z velké většiny okupují ruské síly. Moskva mezitím oznámila, že dobila vesnici Bilohirja v Záporožské oblasti. Prezident Volodymyr Zelenskyj označil situaci po ruských útocích na kritickou infrastrukturu za obtížnou.
Obyvatel ukazuje novináři místo, kde včera v noci ruský dron zasáhl střechu...

Obyvatel ukazuje novináři místo, kde včera v noci ruský dron zasáhl střechu bytového domu v Kyjevě, čímž obyvatelé přišli o vodu, topení a elektřinu. (10. ledna 2026) | foto: Thomas PeterReuters

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...
Obytné budovy v Kyjevě během výpadku elektřiny poté, co byla kritická civilní...
Lidé v Kyjevě se ohřívají, zatímco čekají na nabití svých mobilů ve vládním...
Ukrajinské železnice v Kyjevské oblasti otevřely prvních sedm vagónů, které...
52 fotografií

„Rusové zabili čtyři obyvatele Doněcké oblasti: dva ve vesnici Jarova a dva v Kosťantynivce. Dalších deset lidí v regionu za posledních 24 hodin utrpělo zranění,“ napsal na Facebooku Vadym Filaškin, který stojí v čele ukrajinské správy Doněcké oblasti.

Od začátku války, kterou Rusko zahájilo před téměř čtyřmi lety, podle Filaškina v oblasti přišlo o život 3 972 lidí a dalších 8 769 utrpělo zranění. V tomto počtu navíc nejsou zahrnuty oběti z Volnovachy a Mariupolu, který na začátku války Rusové prakticky srovnali se zemí.

Ukrajinská metropole Kyjev se mezitím vzpamatovává z masivního ruského vzdušného útoku, který v noci na pátek zanechal velkou část obyvatel města bez elektřiny a vytápění. Energetickou soustavu se v sobotu odpoledne podařilo opravit. Výpadky proudu v důsledku ruských útoků hlásily také ukrajinské úřady v Dnipropetrovské oblasti.

„Ruský teror namířený přímo proti civilistům“

Prezident Zelenskyj v neděli označil situaci po ruských útocích na kritickou infrastrukturu „v mnoha regionech za obtížnou“.

Uvedl, že Rusko za posledních sedm dní vyslalo na Ukrajinu 1 100 útočných dronů, 890 řízených leteckých bomb a 50 raket různých typů.

„Ruské útoky nemají žádný vojenský účel. Záměrně čekali na mrazivé počasí, aby situaci pro naše lidi ještě zhoršili. Jedná se o záměrný, cynický ruský teror namířený přímo proti civilnímu obyvatelstvu,“ zdůraznil prezident podle portálu Ukrajinska pravda.

Ukrajinské úřady uvedly, že v uplynulém dni po ruských útocích utrpěli zranění také tři lidé v Záporožské oblasti a dva v Chersonské. Zasaženou infrastrukturu hlásí z Charkova a Žytomyrské oblasti.

Ukrajinské ministerstvo obrany sdělilo, že protivzdušná obrana od sobotního večera zničila 125 ze 154 ruských dronů.

Oběti hlásí i ruské úřady, podle nichž zemřela jedna žena a tři lidé utrpěli zranění při nočním ukrajinském útoku na Voroněž na jihozápadě země.

Gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev sdělil, že se Voroněž stala terčem nejrozsáhlejšího dronového útoku od začátku války. Poškozeno při něm podle něj bylo přes deset obytných budov, kolem deseti rodinných domů, několik administrativních budov a střední škola. Voroněž leží zhruba 250 kilometrů od ukrajinských hranic.

Rusko agresi na Ukrajině zahájilo před téměř čtyřmi roky. Za tu dobu si boje vyžádaly statisíce životů a zraněných na obou stranách.

Vstoupit do diskuse

Tři roky na útěku. František Ostrý připravil operaci, která měla dostat Slánského ze země

František Ostrý.

Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Glosa

Pražské metro slaví šedesátiny. Ale je co slavit, když je dokončení „déčka“ v nedohlednu?

Mechanizovaný štít. (1975)

Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku. Jsme bojovníci, sdělil

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu

Izraelští vojáci na základně u hranic s Pásmem Gazy (5. května 2024)

Seriál 30 případů majora Zemana, který ohýbal dějiny, se vysílá už 50 let

Seriál 30 případů majora Zemana

Úhel pohledu

Ve hře o Filipa Turka jde o princip. Ústava má platit pořád a u všech stejně

Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Filip Turek. (4. října...

Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Rezá Pahlaví (18. února 2025)

Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

Driftující policie na sněhu

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Komentář

Nové centrum odporu proti Trumpovi a federální vládě? V Minnesotě to po střelbě vře

Střelbu agentů ICE v Minneapolisu zachytili lidé z několika úhlů

Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou

ilustrační snímek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.