Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. V pondělí to uvedl ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Sníh pokrývá pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra. (16. ledna 2026)

Sníh pokrývá pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra. (16. ledna 2026) | foto: Sergei GAPON / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Sníh pokrývá pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra. (14. ledna 2026)
Kyjevskopečerská lávra je jedním z nejposvátnějších míst východního pravoslaví.


„Poprvé od druhé světové války byl v důsledku válečných akcí zasažen objekt Kyjevskopečerské lávry. Pokaždé za tím stojí Moskva: tak tomu bylo v roce 1918, tak tomu bylo v roce 1941, kdy byl na rozkaz Moskvy vyhozen do povětří Uspenský chrám, a teď na příkaz z Moskvy drony a rakety letí na Kyjev,“ řekl ředitel Maksym Ostapenko.

V klášterním komplexu je podle něj poškozený vchod do jeskyní, od kterých pochází název kláštera a kde jsou pochovány relikvie svatých, a také chrám svaté Anny.

Inkriminovaný útok se odehrál v noci z pátku na sobotu, kdy Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu – především na energetické objekty – více než 370 drony a 21 raketami a střelami různého typu.

