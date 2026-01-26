„Poprvé od druhé světové války byl v důsledku válečných akcí zasažen objekt Kyjevskopečerské lávry. Pokaždé za tím stojí Moskva: tak tomu bylo v roce 1918, tak tomu bylo v roce 1941, kdy byl na rozkaz Moskvy vyhozen do povětří Uspenský chrám, a teď na příkaz z Moskvy drony a rakety letí na Kyjev,“ řekl ředitel Maksym Ostapenko.
V klášterním komplexu je podle něj poškozený vchod do jeskyní, od kterých pochází název kláštera a kde jsou pochovány relikvie svatých, a také chrám svaté Anny.
Inkriminovaný útok se odehrál v noci z pátku na sobotu, kdy Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu – především na energetické objekty – více než 370 drony a 21 raketami a střelami různého typu.