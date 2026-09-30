Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zahynulo dítě a další tři lidé utrpěli zranění. Oznámil to šéf tamní vojenské správy Tymur Tkačenko.
Útok zasáhl Vyšhorod v severním sousedství Kyjeva. Záchranáři z trosek zničeného rodinného domu vyprostili muže s poraněním hlavy, ženu se zraněním nohy a dítě s akutní stresovou reakcí. V troskách následně objevili také tělo dítěte.
Údery v Kyjevské oblasti poškodily rodinné domy, zasáhly garáže a zničily několik aut. Tkačenko zároveň varoval, že ruské útoky na region pokračují.
Polsko reagovalo vysláním letadel
Polsko kvůli středečním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti je také protivzdušná obrana. Podle polské armády mají opatření preventivní charakter a jejich cílem je zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru.
Polsko od začátku ruské invaze zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Polská armáda během ruských útoků na Ukrajinu opakovaně preventivně vysílá vojenské letouny do vzduchu a úřady informují také o dočasném uzavírání letišť v Lublinu a Řešově kvůli nasazení vojenského letectva.
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Součástí války jsou téměř každodenní vzdušné útoky a v minulosti už ruské i ukrajinské drony dopadly také na území dalších zemí v regionu.