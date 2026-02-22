Ruské útoky zasáhly Kyjev a oblast kolem hlavního města, černomořský přístav Oděsa a centrální část Ukrajiny. V Kyjevské oblasti byla zraněna nejméně jedna osoba a škody byly hlášeny v pěti okresech. Poškozeno bylo více než deset domů, uvedl na platformě Telegram šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnik.
Podle šéfa vojenské správy Oděské oblasti Oleha Kipera způsobil noční útok dronu na energetickou infrastrukturu tohoto regionu několik požárů. Ty se mezitím podařilo uhasit, napsal Kiper na telegramu.
Ukrajinská média zároveň upozorňují na pokračující jednání o ukončení války, kterou před čtyřmi lety zahájilo Rusko. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff podle serveru RBK-Ukrajina v rozhovoru s americkou televizí Fox News uvedl, že setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentem Vladimirem Putinem by se mohlo uskutečnit v příštích třech týdnech.
Rusko útočí na ukrajinský energetický systém téměř denně, vybírá si tepelné elektrárny a elektrické rozvodny. Útoky na elektrárny, přenosovou soustavu a na plynárenský sektor jsou důležitými prvky plné invaze, kterou Rusko zahájilo před čtyřmi lety. Moskva uvádí, že se snaží podkopat schopnost Ukrajiny bojovat. Útoky na energetická zařízení v Rusku a v oblastech, které mají Rusové pod kontrolou, ale provádějí také ukrajinské složky.
Výpadku proudu čelí po velkém ukrajinském útoku i část ukrajinské Záporožské oblasti, kterou mají pod kontrolou Rusové. Podle agentury Reuters to uvedl Moskvou dosazený správce Jevhen Balyckyj, v přepisu z ruštiny Jevgenij Balickij.
„Zařízení důležitá pro společnost jsou připojena k záložním zdrojům energie. Generátory běží, dodávají vodu a podporují kritickou infrastrukturu,“ sdělil Balyckyj na telegramu.
V Luhansku, který je také pod kontrolou Ruska, se po útoku ukrajinského dronu na sklad ropy vzňala palivová nádrž, uvedl Moskvou dosazený správce Leonid Pasečnik.
Witkoff podle webu RBK-Ukrajina nevyloučil, že setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska by se mohl zúčastnit i Trump. „Doufáme, že oběma stranám předložíme návrhy, které je v příštích třech týdnech sblíží, a možná povedou i k dohodě mezi Zelenským a Putinem. Mohlo by to skončit jako třístranné jednání; uvidíme,“ řekl americký vyslanec. Dodal, že Trump nechce pořádat schůzky, pokud by si myslel, že nepřinesou žádné výsledky.
Útoky na energetickou infrastrukturu poškodily i ropovod Družba, který vede přes Ukrajinu a který zásobuje ruskou ropou Slovensko a Maďarsko. Dodávky jsou od lednových útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu přerušeny. Oba státy hrozí, že pokud jim Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy, zastaví jí dodávky elektřiny. Bratislava i Budapešť uvádějí, že Ukrajina obnovení dodávek blokuje z politických důvodů.