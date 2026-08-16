Rusové zaútočili na Kyjev balistickými raketami, Ukrajina vyslala stovky dronů

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička způsobily padající trosky požár v nezastavěné části na severu města, kde začalo hořet několik automobilů. Další požár vypukl jižně od centra. Svědci agentury Reuters v Kyjevě hlásili několik explozí. Podle záchranné služby si údery vyžádaly nejméně tři zraněné.
Ukrajinské letectvo pak na Telegramu informovalo, že ruské síly útočily také na další části země, mimo jiné na města Kremenčuk a Kryvyj Rih. Kromě raket použily také klouzavé bomby a drony.
Velitel vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko sdělil, že v důsledku dronových útoků byli v regionu zraněni tři lidé, včetně dítěte.„Nepřítel zaútočil na Kryvyj Rih. Cílil na průmyslové objekty. Vypukl požár. Na místě zasahují záchranáři,“ napsal na platformě Telegram náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Podle deníku Ukrajinska pravda byly pravděpodobně zasaženy železárny ArcelorMittal.
V Doněcké oblasti si život jednoho člověka vyžádalo ruské ostřelování města Rajhorodok, dalších šest lidí bylo zraněno na jiných místech, uvedl oblastní šéf Vadym Filaškin. V Chersonské oblasti podle náčelníka vojenské správy Oleksandara Prokudina zahynul v důsledku ruských útoků jeden člověk a dalších devět lidí utrpělo zranění.
Jednoho zraněného hlásí úřady v Oděské oblasti po útoku na město Bilhorod-Dnistrovskyj. U Záporoží ruská řízená letecká puma, která vybuchla v obytné zástavbě, zabila dva lidi a dalšího člověka zranila, uvedl šéf regionální vojenské správy Ivan Fedorov.
Rusko podle zprávy ukrajinského letectva zaútočilo v noci na neděli blíže neurčeným počtem střel různých typů a vyslalo 106 bezpilotních letounů. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit tři střely s plochou dráhou letu a 85 dronů, zásahy byly zaznamenány ve třinácti lokalitách.
Ukrajina provedla masivní vzdušný útok
Ukrajina v noci na neděli podnikla jeden z dosud největších vzdušných útoků na Rusko, ministerstvo obrany oznámilo zničení 822 dronů. Zahynulo šest lidí, z toho pět v Rostovské oblasti na jihu Ruska a jeden v Moskevské oblasti, uvedly místní úřady. Nedaleko ruské metropole hoří po dopadu dronu další sklad internetového obchodu Wildberries.
Starosta Moskvy Sergej Sobjanin předtím na státem podporované platformě MAX napsal, že od sobotního večera do nedělních ranních hodin směřovalo k Moskevské oblasti 600 dronů, z toho 201 jich bylo v oblasti zničeno. Při útocích byli zraněni tři lidé. Tvrzení obou stran nebylo možné bezprostředně nezávisle ověřit.
Rusko v posledních týdnech zesílilo letecké útoky na Kyjev a další ukrajinská města. Ukrajina kvůli nedostatku munice pro protivzdušnou obranu v poslední době tyto útoky jen obtížně odráží, upozornila agentura DPA.
Za nejúčinnější obranu proti balistickým raketám, které se kvůli vysoké rychlosti obtížně sestřelují, jsou považovány americké systémy Patriot. Ukrajinská armáda jich má několik, nemá však dostatek protiraket potřebných k jejich účinnému nasazení.