Kyjev čelil nočnímu útoku, zemřeli dva lidé. V Rusku hoří další sklad Wildberries

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  7:08aktualizováno  7:08
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Ze skladu, který byl zničen při masivních ruských útocích balistickými raketami...

Ze skladu, který byl zničen při masivních ruských útocích balistickými raketami a drony, stoupá kouř vedle obytného domu na předměstí Kyjeva. Ruské útoky na ukrajinské hlavní město a okolní region si vyžádaly nejméně dva mrtvé a desítky zraněných, uvedly úřady. (5. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ze skladu, který byl zničen při masivních ruských útocích balistickými raketami...
Ze skladu, který byl zničen při masivních ruských útocích balistickými raketami...
Ze skladu, který byl zničen při masivních ruských útocích balistickými raketami...
Upravený ruský dron Geran-2 (Šáhid-136) s připevněnou řízenou střelou...
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Při ruském nočním útoku na Kyjev a okolí zahynulo nejméně 15 lidí a 22 lidí bylo zraněno, uvedla podle agentury Reuters kyjevská vojenská správa. Devět lidí zemřelo v brovarském okresu, uvedly ukrajinské úřady. Ve městě Buča u Kyjeva byl zabit jeden člověk a v okolí hlavního města bylo zraněno 21 lidí, píše agentura AFP s odvoláním na tamní úřady. Po útoku ukrajinského dronu vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti, oznámil gubernátor Dmitrij Miljajev.

V Buče zemřeli čtyři lidé a jeden člověk ve fastivském okrese, uvedl na platformě telegram šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.

Jeden z úderů zasáhl sklad v blízkosti středu Kyjeva, přičemž záchranné týmy dosud z trosek vyprostily dva lidi, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Prvotní informace o požáru 20patrové obytné budovy v Oboloňské čtvrti se podle něj nepotvrdily.

Kličko sdělil, že ve čtvrti byla zasažena kancelářská budova a že z dalších částí města jsou hlášeny požáry.

Ukrajinské vzdušné síly vydaly varování před útokem balistickými střelami v 0:20 místního času (23:20 SELČ). Rakety na město mířily ze dvou směrů, ze severu a východu, uvedlo ukrajinské letectvo na Telegramu s tím, že Kyjev čelí také útoku dronů.

Při ukrajinském dronovém útoku na sklad firmy Wildberries byl zraněn jeden člověk, uvedl gubernátor Miljajev. Zasaženy podle něj byla také dvě průmyslová zařízení a dvě obytné budovy.

Ukrajina v poslední době zvýšila intenzitu útoků v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje především na infrastrukturu ropného průmyslu, což v Rusku způsobilo nedostatek pohonných hmot. Na logistická centra Wildberries začal Kyjev útočit minulý měsíc.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.

Při sobotním útoku na Kyjev zahynulo nejméně devět lidí a přinejmenším 30 jich bylo zraněno.

Kyjev tvrdí, že jeho útoky na území Ruska mají oslabit schopnost Moskvy vést agresi a přimět ji k ukončení konfliktu.

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