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Ruské drony zasáhly Jižní most v Kyjevě, metro i povrchová doprava přes něj stojí

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  13:49aktualizováno  14:09
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V blízkosti opěrné části Jižního mostu v Kyjevě jsou dva zásahy bezpilotními letouny, oznámil ve čtvrtek starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko na Telegramu. Provoz metra i povrchové veřejné dopravy přes most je podle něj nyní pozastaven a odborníci kontrolují stav konstrukce. Ukrajinská média zveřejnila záběry, na kterých je vidět hořící pylon mostu a na dalším z dálky přímo zásah mostní konstrukce.

Válka na Ukrajině

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Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra.

Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (1. 7. 2021)
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (23. 6. 2016)
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (20. 12. 2025)
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (29. 1. 2012)
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Místní telegramové kanály informovaly o dvou zásazích do opory mostu a uvedly, že Rusové použili drony typu Geraň-5, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na ruské bezpilotní letouny vybavené proudovými motory. Starosta Kličko typ dronů neupřesnil.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.

Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté. Podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Zasažen byl i jaderný ústav

Ruský dron ve středu večer zasáhl také areál Ústavu jaderného výzkumu Národní akademie věd Ukrajiny v Kyjevě. Oznámil to ukrajinský státní úřad pro jadernou regulaci. Podle něj na místě vypukl požár, který hasiči následně uhasili.

Dron areál zasáhl 30. září v 18:18 kyjevského času, tedy v 17:18 SELČ. „Reaktor ani systémy klíčové pro bezpečnost nebyly poškozeny,“ uvedl úřad. Radiační situace podle něj zůstává v normě.

V institutu se nachází výzkumný reaktor VVR-M, který je z bezpečnostních důvodů od roku 2022 odstavený. Podle ukrajinského úřadu slouží jako zdroj neutronů pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti jaderné fyziky.

Ukrajinský úřad pro jadernou regulaci útok označil za zásah proti mírovému jadernému zařízení, které slouží výhradně vědeckým a výzkumným účelům. „Je to válečný zločin,“ uvedl.

Moskva se k útoku na areál ústavu nevyjádřila.

Útoky zasahují i jaderná zařízení

Boje mezi Ruskem a Ukrajinou se od začátku invaze nevyhnuly ani jaderným zařízením. Rusko krátce po vpádu na Ukrajinu obsadilo dnes nefunkční Černobylskou jadernou elektrárnu. Právě tam se v dubnu 1986 odehrála dosud největší jaderná katastrofa.

Rusko nadále okupuje také Záporožskou jadernou elektrárnu, která je považována za největší v Evropě a nachází se nedaleko frontové linie. Moskva a Kyjev se navzájem obviňují z jejího ostřelování. Obě strany v minulosti informovaly také o dalších incidentech týkajících se jaderných zařízení.

Rusko a Ukrajina v poslední době zintenzivnily vzdušné útoky. Rusko v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá také drony s proudovými motory, které se podle ukrajinské armády hůře sestřelují.

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