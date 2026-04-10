Konec války může být blízko, míní hlavní ukrajinský vyjednavač Budanov

Autor:
  16:03aktualizováno  16:03
Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře a hlavní vyjednavač s Ruskem Kyrylo Budanov uvedl, že vidí pokrok směrem k uzavření mírové dohody s Kremlem. Vyjádřil se tak v rozhovoru s agenturou Bloomberg, ve kterém také prohlásil, že konec války může být blízko. Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi a téměř každý den čelí její města vzdušným úderům.
Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov (9. dubna 2026)

7 fotografií

„Všichni chápou, že válka musí skončit. Proto se vyjednává. Nemyslím si, že to bude trvat dlouho,“ řekl Budanov. Bývalý šéf vojenské rozvědky připustil, že obě strany konfliktu v rozhovorech zprostředkovaných USA zatím udržují „maximalistické“ postoje, ale věří, že nakonec dospějí ke kompromisu.

Podle něj má Rusko jasnou motivaci k rychlému ukončení konfliktu. „Na rozdíl od nás utrácejí vlastní peníze. Jsou to obrovské sumy – už teď jde o biliony,“ vysvětlil.

Jak by vypadal případný kompromis mezi požadavky Kyjeva a Moskvy ohledně územních zisků, odmítl upřesnit. Jde přitom o jednu z hlavních otázek, která brání uzavření míru. „Konečné rozhodnutí zatím nepadlo,“ řekl Budanov. „V principu už ale nyní všichni jasně chápou hranice toho, co je přijatelné. To je obrovský pokrok,“ dodal.

Bloomberg však uvádí, že jeho optimistické přesvědčení nesdílí někteří ruští představitelé, a připomíná, že jednání dosáhla jen malého pokroku a z velké části uvázla na mrtvém bodě. Podle dvou zdrojů blízkých Kremlu se jednání zasekla zejména na otázce bezpečnostních záruk pro Kyjev. Toto tvrzení však nelze ověřit, protože jednání se konají za zavřenými dveřmi.

Válka na Ukrajině

Rehabilitační centrum pro lidi s mentálním postižením na východě Kyjeva dostalo elektrocentrálu ze sbírky české iniciativy Dárek pro Putina. (11. března 2026)
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO. (24. března 2026)
Doněcká oblast. Dostat se na pozici znamená překonat jarní blátivé cesty. (9. března 2026)
Z bytového domu ve Lvově stoupá kouř poté, co ho zasáhl ruský dron. (24. března 2026)
78 fotografií

Podle Budanova bylo hlavním úspěchem jednání udržení americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa v roli prostředníka. Dodal, že Ukrajina očekává návštěvu americké delegace vedené zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Ta by se mohla uskutečnit už příští týden, řekl Budanov. Šlo by o první návštěvu Witkoffa a Kushnera od začátku války. Podle Bloombergu však dosud není jasné její přesné datum.

Ukrajina žádá po USA vyjasnění jejich bezpečnostních záruk, které by v rámci jakékoliv dohody o ukončení války zabránily budoucí ruské agresi. Tato otázka bude podle Bloombergu klíčovým tématem při jednáních s americkými vyslanci.

Putin po Kyjevu požaduje stažení ukrajinských vojsk z Doněcké oblasti, a to i z částí, které Moskva nemá pod kontrolou. Ukrajina naproti tomu prosazuje zastavení konfliktu podél současné frontové linie, zatímco USA navrhly v těchto místech vytvořit demilitarizovanou zónu.

Ukrajina zůstává silně závislá na vojenské a finanční pomoci svých zahraničních spojenců v čele s Evropskou unií. Dosud však neobdržela první splátku z přislíbené unijní půjčky, jejíž plná výše činí 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Splátka je v EU zablokována kvůli vetu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Ruská ekonomika čelí kvůli masivním výdajům na armádu rostoucímu tlaku, což prohlubuje rozpočtový deficit. Rusko však těží ze současné krize na Blízkém východě, protože ceny ropy a dalších komodit vzrostly. Spojené státy také poprvé od začátku konfliktu na Ukrajině zrušily některé sankce na ruskou ropu.

Vstoupit do diskuse

Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Sloučení České televize s rozhlasem Klempíř nechystá. Jednal s oběma řediteli

Generální ředitel České televize přijel za ministrem kultury Hynkem Chudárkem.

Rusko téměř úplně zablokovalo Telegram, drtí ho více než západní aplikace

Lidé používají své mobilní telefony na stanovišti taxi poblíž Leningradského...

Komentář

Chceš po Dunaji? Zaplať. Jak by to mohlo vypadat, kdyby Írán prosadil svou verzi plavby Hormuzem

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Na matiku málo času i zvláštní úloha. Deváťáci líčí první dojmy z přijímaček

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Pohonné hmoty o víkendu zdraží. Cenový strop ministerstva vzrostl o haléře

Čerpačka Orlen v Chebu v úterý 7. dubna 2026 - základní natural za 41,90, nafta...

Rusko pustoší záplavy. Dagestán zažívá nejhorší za sto let, protrhla se přehrada

Pohled Zdeňka Lukeše

Od moderny k funkcionalismu. Rudolf Stockar byl nejen významným architektem, ale i designérem

Stockar funkcionalistický. V letech 1925–1931 byl ve slovenských lázních Sliač...

„Bylo to na hov...“ Trump při schůzce s Ruttem řval a neustále nadával

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.