„Naše metody zostříme tak, abychom zničili všechno ze Západu, co pohání ukrajinskou válečnou mašinérii,“ řekl Lavrov. „A už to děláme,“ dodal.
Moskva se podle něho obrátila na americké ministerstvo zahraničí, aby se vyjádřilo k údajnému zapojení Spojených států do ukrajinských útoků na ruském území.
O okamžitém zastavení bojů podél současné frontové linie nemůže být řeč, protože ve hře je odpovědnost za historii ruského státu, uvedl také Lavrov. „Kdybychom se teď zastavili na linii styku, dovolili bychom, aby přišly vniveč hrdinské činy našich dědečků a pradědečků, kteří porazili nacismus,“ řekl.
Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina 24. února 2022. Cílem takzvané speciální operace, která podle představ ruského vedení měla trvat několik dnů, bylo podle Kremlu sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat. Rusko každodenně podniká útoky na cíle nejen na frontě, ale i hluboko v ukrajinském vnitrozemí. Vznikají přitom rozsáhlé materiální škody.
Ruské údery zabíjejí civilisty, dalším způsobují zranění a psychická traumata. Ukrajina podniká odvetné útoky na ruském území s cílem snížit bojeschopnost nepřítele a omezit jeho příjmy z prodeje nerostných surovin. Také při ukrajinských úderech umírají civilisté, v porovnání s lidskými ztrátami způsobenými Ruskem je jich ale výrazně méně.