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Ukrajinský dron unikal palbě a stejně zasáhl tanker, vrtulníku přímo pod nosem

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  16:15aktualizováno  16:15
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Ukrajinský dron si našel cestu k ruskému tankeru z takzvané stínové flotily, přestože se ho v poslední chvíli pokusil zastavit ruský vrtulník. Video zachycuje, jak operátor manévruje s bezpilotním letounem pod palbou a nakonec zasáhne plavidlo téměř přímo pod nosem vrtulníku.

Válka na Ukrajině

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35 fotografií

Záběry ukazují ukrajinský dron, jak se blížil k ruskému tankeru. Loď už předtím utrpěla několik zásahů a poblíž ní mezitím operoval ruský vrtulník.

Ten se pokoušel dron dostihnout a zničit, než dorazí k cíli. Zahájil proto palbu z kulometu a dron pronásledoval. Ukrajinský operátor ale dokázal s dronem uhýbat a udržet kurz přímo k tankeru.

Dron nakonec zasáhl tanker v prostoru kormidelny prakticky přímo před ruským vrtulníkem, který se celou dobu snažil útoku zabránit. Video v sobotu zveřejnil major Robert Brovdi, velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů, známý pod bojovou přezdívkou Maďar.

Ukrajina v posledních měsících výrazně zesílila útoky na ruské lodě. V červenci její drony zasáhly v Černém moři například tankery Louise 1 a Banda, které podle Kyjeva patřily do ruské stínové flotily. O několik dní dříve ukrajinské síly zaútočily také na tanker Blue.

V srpnu ukrajinské drony zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorossijsku a zasáhly také válečné lodě Černomořské flotily, včetně plavidel vyzbrojených střelami s plochou dráhou letu. Rusko sem přitom přesunulo část flotily poté, co ukrajinské útoky ohrozily jeho lodě na Krymu.

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