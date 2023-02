„Všude zvratky a moč, jen chlastají.“ Ruská ves trpí kvůli cvičišti mobiků

Vesnice Jelanskij slouží coby první zastávka mužů povolaných z Uralu a Sibiře. Nyní má asi sedm tisíc obyvatel, z nichž většinu tvoří vojáci a jejich příbuzní. Obec je domovem obřího armádního výcvikového střediska, odkud se během dne ozývá střelba a exploze.

Ke vstupu do vesnice je zapotřebí povolení, ale stráž na kontrolním stanovišti se formalitami příliš nezabývá, píše portál Novaja Vkladka, jehož reportérům se podařilo s pomocí místních do osady proniknout.

Místní ulice každé ráno podávají svědectví o tom, co se tu dělo předchozího dne. Na zemi jsou co pár metrů louže moči a zvratků. Za armádními umývárnami se válí prázdné lahve od vodky a plechovky od piva. Kolem procházejí muži v uniformách s našitým písmenem Z. Někteří z nich jsou branci – mladíci, které sem armáda nepovolala s cílem nasazení na Ukrajině, ale v rámci povinného roku vojenské služby.

Společenským centrem obce je obchodní dům s názvem Bunkr. Jeho součástí je kavárna, obchod s potravinami či prodejna oblečení. Venku před kavárnou postává skupina vojáků a zavdává si z lahve.

„Nešla jsem sama ani do obchodu“

Obyvatelé Jelanského si nadměrného užívání alkoholu v řadách odvedenců všimli krátce poté, co prezident Vladimir Putin na podzim v rámci částečné mobilizace povolal do zbraně nejméně 300 tisíc ruských mužů. Své zkušenosti si lidé vyměňovali na Telegramu.

„Když jsme sem přijeli, manžel mě nenechal jít samotnou ani do obchodu. Říkal mi, že někteří mobilizovaní se chovají hrozně, a to mezi ně sám patří,“ napsala v diskusi podle Novaja Vkladka jedna žena. „Jezdím do Jelanského za svými rodiči. Chtěla bych se bezpečně procházet po ulicích a nebát se odvedenců. Chápu, že žijí, jako by to byl jejich poslední den, ale ať si představí své ženy a děti na našem místě,“ uvedla další komentující.

Podle oficiálních údajů v Jelanském od začátku mobilizace zemřelo už šest odvedenců. Dvě úmrtí přímo souvisela s alkoholem: jeden muž se udusil vlastními zvratky, další zemřel následkem záchvatu. Třetí muž spáchal sebevraždu. Čtvrtého skolilo srdeční selhání, které zřejmě souviselo nejen s cirhózou, ale také výpraskem od spolubojovníků. Pátý muž podlehl infarktu a poslední zemřel v nemocnici na koronavirus.

Situace v obci se loni v říjnu tak vyostřila, že místní úředníci zavedli omezení na množství alkoholu, které si zákazníci mohou ve zdejších obchodech koupit. Opatření ale zjevně platilo jen dočasně. Novaja Vkladka uvádí, že prodejna v Jelanském má plné police lihovin, piva a vína. Zákazník v uniformě se tu natahuje na poličku s vodkou a bere tři lahve. A k tomu balíček cigaret.

„Alkohol se tu neprodával do novoročních svátků. Armádní velení si povolalo našeho vedoucího. Po třech měsících prodej znovu povolili a zatím ho nestopli,“ líčí muž pracující na pokladně. „Odvedenci pijí, dokud se nepromění v prasata. Nemohou pak ani chodit. Nedivil bych, kdyby jich zemřelo víc, než říkají. Podle mě tu teď není bezpečno,“ podotkl.

Proč muži tolik pijí, netuší. „Asi ztrácejí hlavu z peněz, co najednou dostávají. Platí jim až 200 tisíc rublů (60 tisíc korun) měsíčně,“ dodal pokladní.

„Na frontě s vámi zacházejí jako s dobytkem“

Vojenská základna v Jelanském byla navržena pro tři a půl tisíce lidí, na začátku mobilizace sem však ruští úředníci poslali dvojnásobek. Někteří odvedenci museli spát na holé podlaze a armáda nakonec postavila stanový tábor. Problém je tu i s mytím. Do sprch se muži dostanou jen občas.

Ačkoli armádní velení uvádí, že nyní jsou „dodržovány všechny předpisy“ a základna není přeplněná, podle místních většina takzvaných mobiků v současnosti žije ve stanech, kde si topí pomocí kamínek.

Obyvatelka Jelanského Maria ve svém bytě pronajímá odvedencům, kteří chtějí žít lépe, pokoj. Během prvních týdnů mobilizace byl podle ní život v obci noční můrou. „Pokud se odvedenec doma choval jako prase doma, bude se tak chovat i tady. Mají tu svobodu od rodinných závazků a peníze. Někteří chlastají ze strachu, mají mnoho důvodů,“ míní Maria, podle které to armáda s výcvikem nepřehání. „Trvá to tak maximálně do oběda,“ líčí.

Jedním z účastníků cvičení je i dvacátník Miša, který na rozdíl od většiny ostatních už na ukrajinském bojišti byl. Loni se nechal na tři měsíce najmout coby smluvní voják. Domova si ale po návratu příliš neužil – armáda ho povolala do zbraně v rámci mobilizace.

„Na bojišti je to těžké. Šel jsem dobrovolně, ale cítím ze zkušenosti s ruskou armádou rozčarování. Zacházejí tam s vámi jako s dobytkem. Slušných velitelů je málo. Všichni se bojí, lidi denně umírají,“ popsal Miša, jenž údajně sloužil po boku mnoha mužů, kteří pili tak jako odvedenci v Jelanském.

„Mnoho z nich umíralo v opilosti. Všichni u nás v zemi pijí, máme opravdu hodně opilců. A kvůli mobilizaci ještě víc. Lidé neví, kam jdou, mají strach, tak pijí. Ale alkohol vám nepomůže,“ uzavírá Miša.

Rusko zveřejnilo cvičení mobilizovaných rezervistů:

5. října 2022