„Jakmile jsem vyšla z bytového domu, začalo mrholit. Všimla jsem si nepříjemných černých skvrn na svém oblečení. Bunda mojí kamarádky byla nakonec celá pokrytá černými tečkami,“ popsala čtvrteční dopoledne obyvatelka metropole. „Teď si dáme pozor, uvidíme, jestli nám kvůli ropným produktům nezačnou padat vlasy,“ dodala pro stanici BBC.
Podobné zkušenosti vylíčili také další obyvatelé jihovýchodní části města. Poté, co ukrajinská bezpilotní letadla zasáhla ropnou rafinerii Kapotňa, začal se nad Moskvou valit hustý černý kouř. Lidé na sociálních sítích psali o sazích a skvrnách od oleje na autech i okenních parapetech.
Přestože úřady existenci „ropného deště“ popřely, městský telegramový kanál vyzval obyvatele postižené oblasti, aby nevětrali, a doporučil rodinám s dětmi, seniorům a astmatikům, aby čtvrť raději opustili.
Útok zasáhl rafinerii už potřetí během jediného měsíce a podruhé během týdne. V areálu vypuklo několik požárů a videa kolující na internetu zachytila mohutnou explozi, která odtrhla střechu jednoho ze zásobníků a vymrštila ji vysoko do vzduchu. Hořelo také nákupní centrum, na které spadl dron zasažený ruskou protivzdušnou obranou.
Nálety narušily také leteckou dopravu a zkomplikovaly provoz na hlavních silnicích. Během úderů utrpělo podle úřadů zranění 17 lidí.
Muž žijící poblíž rafinerie popsal, že se probudil za úsvitu, když se jeho bytovka začala třást a ucítil zápach pálení. „Je to všechno hrozně děsivé. Dřív jsem se tolik nebál, ale teď je to skoro panika,“ uvedl.
Další obyvatel Maxim portálu Novaja Gazeta řekl, že z okna sledoval drony mířící na město. Kritizoval přitom postup protivzdušné obrany.
„Začali je sestřelovat, až když se přiblížily k obytným budovám, a právě proto jeden z nich zasáhl bytovku. Snaha armády byla zcela zbytečná, buď drony nezasáhla, nebo prostě nechtěla,“ rozhněval se.
Největší nervozita podle něho panovala v okolí míst dopadu. „Mezi sousedy zavládla panika. Ale celé město neovládla, jako by všichni chápali, že to tak bude pokračovat. Drony letěly přesně na cíl, kdyby je armáda sestřelila při přiblížení, nespadly by na lidi,“ konstatoval.
Lidé si zároveň stěžovali na nedostatek informací. Obyvatelka čtvrti Pečatniki uvedla, že ji nejvíc překvapilo, že nikdo nevysvětlil, jak se mají obyvatelé během podobných útoků zachovat. Sirény podle svědků nezazněly a řada lidí nevěděla, kam se v případě nebezpečí uchýlit.
Podobný dojem měla i žena, která sledovala útok z balkonu svého domu. „Všechno hořelo. Sloupy černého kouře, exploze, oheň,“ sdělila.
Podle ní se útok protáhl na více než hodinu a půl a po krátkém uklidnění přišla další vlna dronů. „Bohužel se to v Moskvě stalo běžnou záležitostí. Ale protože jsem se s tím osobně setkala poprvé, bylo to děsivé. Velmi alarmující, zvlášť když slyšíte ten ošklivý zvuk dronů,“ vypověděla.
Také Anna ze čtvrti Kuzminki podotkla, že lidé neví nic o evakuačních plánech a informace si musí dohledávat sami. Podle ní chybí i jasné údaje o krytech a bezpečných místech, kam by se mohli obyvatelé uchýlit.
Státní televize hovoří o „několika dronech“
Zatímco obyvatelé sdíleli na sociálních sítích fotografie kouře a následků útoku, ruská státní televize První kanál věnovala události jen omezený prostor. Hlavní polední zpravodajství začalo reportáží z ekonomického fóra v Kazani, na kterém vystoupil prezident Vladimir Putin, a útok na Moskvu zmínilo až později během relace. Moderátor stručně uvedl, že „několik dronů“ zasáhlo tržnici Sadovod a rafinerii v Kapotni.
Ostře však reagovali ruští váleční blogeři a propagandisté. Část z nich vyzývala občany, aby nezveřejňovali videa z míst dopadů a dodržovali takzvanou „informační hygienu“. Propagandista Vladimir Solovjov prohlásil, že lidé sdílející záběry následků útoků by měli skončit ve vězení.
Podobně vystoupil i bloger Armen Gasparjan, který požadoval trestní stíhání Moskvanů zveřejňujících videa. Jeden z prominentních vojenských blogerů, Maxim Kalašnikov, který fotografie a záběry z útoků publikoval na svém telegramovém kanálu, nakonec skončil na policejním výslechu.