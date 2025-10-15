Iniciativa PURL začala fungovat v srpnu a kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci září uvedla, že šest zemí NATO zaplatilo celkem čtyři balíky s americkým vojenským vybavením v celkové výši přes dvě miliardy dolarů (přes 41 miliard korun).
První země, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada.
Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu ráno před jednáním v Bruselu uvedl, že Spojené státy očekávají zapojení dalších spojenců.
Za výhodu této iniciativy je považováno, že může fungovat dlouhodobě a rovněž jde o dodávky, které lze uskutečnit velmi rychle.
Podle Rutteho je součástí balíků „smrtící i nesmrtící vojenská podpora“ a jde o klíčové dodávky, protože obsahují mimo jiné systémy protivzdušné obrany a protiraketových střel, které Ukrajina ke své obraně před ruskými leteckými útoky nutně potřebuje.
Podle generálního tajemníka NATO se přitom projekty protidronové obrany připravované v rámci NATO nijak nepřekrývají s plány z dílny EU. „Síla aliance spočívá ve schopnostech, EU má měkkou sílu vnitřního trhu, má k dispozici peníze, nejde o překrývání,“ řekl Rutte.
„Česko postupuje v souladu s přáním amerického ministra obrany“
Americký prezident Donald Trump se v pátek setká v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, má zájem o americké střely s plochou dráhou letu Tomahawk. Zelenskyj již dříve označil dodávku střel, jichž se Rusko obává, za prostředek, jak přimět Moskvu k ukončení války, kterou před více než třemi lety rozpoutala.
Rutte ve středu nechtěl spekulovat o tom, zda Spojené státy nakonec tomahawky Ukrajině skutečně dodají. Podobné dohody jsou podle něj v režii jednotlivých zemí.
„Mám ale radost, že se Trump a Zelenskyj sejdou a že spolupracují. Jsem s oběma v kontaktu. Naším společným cílem je ukončit tuto hroznou válku,“ dodal.
K Hegsethově výzvě ohledně zapojení do iniciativy PURL se ve středu vyjádřila i česká ministryně obrany Jana Černochová.
„Česko postupuje v souladu s přáním amerického ministra obrany,“ uvedla Černochová (ODS) v Praze po jednání vlády na dotaz, zda by zapojení do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu nebylo cestou, jak zvýšit pomoc Ruskem napadené zemi.
„Naše muniční iniciativa je zcela komplementární s tím jeho přáním, s tou jeho výzvou, protože je součástí toho, co po nás Spojené státy chtějí,“ řekla.