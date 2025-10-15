Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha

  15:37aktualizováno  15:46
Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické aliance. Ve středu to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte. Aliance má v současnosti 32 členů.
Iniciativa PURL začala fungovat v srpnu a kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci září uvedla, že šest zemí NATO zaplatilo celkem čtyři balíky s americkým vojenským vybavením v celkové výši přes dvě miliardy dolarů (přes 41 miliard korun).

První země, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada.

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu ráno před jednáním v Bruselu uvedl, že Spojené státy očekávají zapojení dalších spojenců.

Za výhodu této iniciativy je považováno, že může fungovat dlouhodobě a rovněž jde o dodávky, které lze uskutečnit velmi rychle.

Podle Rutteho je součástí balíků „smrtící i nesmrtící vojenská podpora“ a jde o klíčové dodávky, protože obsahují mimo jiné systémy protivzdušné obrany a protiraketových střel, které Ukrajina ke své obraně před ruskými leteckými útoky nutně potřebuje.

Podle generálního tajemníka NATO se přitom projekty protidronové obrany připravované v rámci NATO nijak nepřekrývají s plány z dílny EU. „Síla aliance spočívá ve schopnostech, EU má měkkou sílu vnitřního trhu, má k dispozici peníze, nejde o překrývání,“ řekl Rutte.

„Česko postupuje v souladu s přáním amerického ministra obrany“

Americký prezident Donald Trump se v pátek setká v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, má zájem o americké střely s plochou dráhou letu Tomahawk. Zelenskyj již dříve označil dodávku střel, jichž se Rusko obává, za prostředek, jak přimět Moskvu k ukončení války, kterou před více než třemi lety rozpoutala.

Rutte ve středu nechtěl spekulovat o tom, zda Spojené státy nakonec tomahawky Ukrajině skutečně dodají. Podobné dohody jsou podle něj v režii jednotlivých zemí.

„Mám ale radost, že se Trump a Zelenskyj sejdou a že spolupracují. Jsem s oběma v kontaktu. Naším společným cílem je ukončit tuto hroznou válku,“ dodal.

K Hegsethově výzvě ohledně zapojení do iniciativy PURL se ve středu vyjádřila i česká ministryně obrany Jana Černochová.

„Česko postupuje v souladu s přáním amerického ministra obrany,“ uvedla Černochová (ODS) v Praze po jednání vlády na dotaz, zda by zapojení do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu nebylo cestou, jak zvýšit pomoc Ruskem napadené zemi.

„Naše muniční iniciativa je zcela komplementární s tím jeho přáním, s tou jeho výzvou, protože je součástí toho, co po nás Spojené státy chtějí,“ řekla.

