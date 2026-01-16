„Mou volbou by byla Británie a Německo,“ řekl Karaganov v rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem v odpovědi na otázku, které konkrétní země by se mohly stát cílem ruského jaderného útoku.
„Prosím Všemohoucího, aby se to nestalo. Ale Německo by mělo být první, protože je zdrojem toho nejhoršího v evropských dějinách,“ dodal.
Na možnost jaderného útoku přišla řeč po Tuckerově otázce na důsledky pro Evropu, pokud by Putina zavraždili Ukrajinci nebo Evropané.
NUCLEAR STRIKES ON GERMANY & UK POSSIBLE IN 1-2 YEARS ⏳— Mark (@Mark4XX) January 15, 2026
In a shocking interview with Tucker Carlson, Russian analyst and Putin adviser Sergei Karaganov portrays the Ukraine conflict not as a local war, but as Russia's fight against a morally degenerate Europe.
"EUROPE IS THE… pic.twitter.com/yB9AxxybHX
„Pak by to samozřejmě znamenalo, že bychom je potrestali – doufejme, že ne Spojené státy – ale Evropa by byla vymazána z mapy. Musí být vymazána z geopolitické a geostrategické mapy, protože je to otravná obtíž,“ prohlásil Karaganov podle portálu The Moscow Times.
Upřesnil, že k jadernému útoku na Evropu by mohlo dojít během dvou let, pokud „neukončí tuto nesmyslnou válku a nestabilitu na Ukrajině a kolem ní“, a že takovému útoku by předcházely údery konvenčními zbraněmi.
„Použití jaderných zbraní je dvojí hřích a já nechci, aby Rusko spáchalo tak velký hřích. Ale pokud to bude nutné, musíme odstranit evropskou hrozbu pro lidstvo,“ zdůraznil Carlsonův respondent.
Nejde o Karaganova první kontroverzní slova. Loni na podzim prohlásil, že jaderné zbraně v rukou Ruska jsou „darem Všemohoucího“, který se podařilo získat díky práci vědců. „Nesmíme Boha hněvat — musíme aktivně používat zbraň, která nám byla dána k sebezáchraně,“ uvedl. Karaganov už dříve rovněž vyzýval k jadernému úderu na Ukrajině.
Deník Bild po startu ruské invaze informoval, že Putinův poradce spolu se svou manželkou vlastní byt v Berlíně, jehož zničení navrhuje. Svůj podíl v nemovitosti stihl darovat manželce předtím, než na něho Evropská unie uvalila sankce v souvislosti s podporou války na Ukrajině.
K jadernému úderu na západní země a jejich metropole v předchozích měsících vyzvali také další ruští propagandisté a činitelé v čele s Vladimirem Solovjovem či exprezidentem Dmitrijem Medveděvem.