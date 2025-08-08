Po mši následovalo před kostelem rozloučení, které zorganizovali kolegové Roščynové z redakcí, se kterými spolupracovala. Podle portálu RBC Ukrajina na akci dorazilo několik set lidí.
„Byla naprosto oddaná své práci, lidem a příběhům, které vyprávěla. V redakci jste ji mohli potkat pozdě v noci, brzy ráno, o svátcích. Snažila se informovat o ruských zločinech na okupovaných územích,“ zavzpomínala na kolegyni redaktorka časopisu Hromadske Angelina Karyakinová.
„Viktoria byla člověk, který neznal slovo ‚ne‘. Brala cestu na okupovaná území jako své poslání. Uděláme vše pro to, aby Viktoria žila dál: v naší paměti, našich činech, v mladých kolezích, v nastolení spravedlnosti,“ uvedl poslanec Jaroslav Jurčišin, který novinářku znal.
Sedmadvacetiletá Roščynová zmizela v srpnu 2023 na území obsazeném Rusy, kde pracovala na reportáži. Rusko v říjnu následujícího roku oznámilo, že novinářka zemřela ve vězení. Její tělo ale Ukrajině předalo až po dalších pěti měsících. Podle ukrajinských úřadů vykazovalo známky mučení a před odesláním z něj Rusové odstranili mozek, oči a část hrtanu.
Ukrajina vyšetřuje ředitele věznice v Taganrogu
Informace o okolnostech novinářčiny smrti jsou omezené. Ruské úřady ji zadržovaly bez obvinění a bez přístupu k právníkovi.
Ukrajinští investigativní novináři letos v březnu informovali, že Rusové Roščynovou drželi v nejméně dvou věznicích – v trestanecké kolonii v okupovaném Berďansku a ve vazební věznici v ruském Taganrogu. Obě zařízení jsou proslulá mučením vězňů – ukrajinských vojáků i civilistů.
Ukrajinská prokuratura v předvečer pohřbu informovala, že zahájila vyšetřování ředitele trestní kolonie v Taganrogu, kde reportérka zemřela.
Roščynová podle vyšetřovatelů ve vězení opakovaně čelila týrání – bití, ponižování, vyhrožování nebo omezování přístupu k lékařské péči, vodě a jídlu, jakož i psychickému nátlaku. „To vše s cílem přimět ji ke spolupráci se správou instituce,“ uvedla ve čtvrtek prokuratura.
Doplnila, že disponuje důkazy o tom, že ředitel věznice osobně nařídil svým podřízeným, aby na novinářku vyvíjeli tento nátlak. Vyšetřování se podle ukrajinských médií zaměřuje na Alexandra Štodu, který v čele Taganrogu stojí od podzimu 2022. Ukrajina Štodu vyšetřuje v nepřítomnosti, v případě odsouzení mu hrozí 12 let vězení.