Bizarní zábava. Rusové se vozí na raketě Orešnik, která zabíjí na Ukrajině

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  11:12
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V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici kontroverzní atrakce nazvaná Orešnik. Název dostala podle ruské balistické rakety středního doletu, jež se podle Moskvy pohybuje nadzvukovou rychlostí a kterou ruská armáda už několikrát použila při svých útocích na Ukrajinu.

Válka na Ukrajině

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Po stožáru v barvách ruské vlajky, který má na vrcholu špičku, se nahoru a dolů pohybuje lavice s návštěvníky. Nad prstencem sedaček je několik předmětů napodobujících bojové hlavice Orešniku.

Lidé v ruském Petrohradu se baví na atrakci Orešnik pojmenované po hypersonické raketě schopné nést jadernou hlavici. (5. června 2026)
Lidé v ruském Petrohradu se baví na atrakci Orešnik pojmenované po hypersonické raketě schopné nést jadernou hlavici. (5. června 2026)
Lidé v ruském Petrohradu se baví na atrakci Orešnik pojmenované po hypersonické raketě schopné nést jadernou hlavici. (5. června 2026)
Lidé v ruském Petrohradu se baví na atrakci Orešnik pojmenované po hypersonické raketě schopné nést jadernou hlavici. (5. června 2026)
65 fotografií

Provozovatelé atrakce lákají návštěvníky na to, že na ní „zažijí pocity kosmonautů-průzkumníků“.

Je to podle nich také příležitost podívat se na zábavní park Divoostrov z dosud nepoznané perspektivy a „pocítit vzrušení z letu v raketě“. Vstupenka na atrakci stojí 500 rublů (asi 140 korun).

Ruská armáda vypálila raketu Orešnik například při útoku na Bilou Cerkvu v Kyjevské oblasti v noci na 25. května. Podle ukrajinských médií se druhá raketa tu samou noc zřítila v Ruskem okupované části Doněcké oblasti.

Ruský prezident Vladimir Putin podle telegramového kanálu Astra ve čtvrtek vysvětloval, že armáda orešniky na Ukrajině nepoužila k bojovým účelům. V Kyjevské i Doněcké oblasti podle něho zamířily tam, kde „bylo vhodné sledovat výsledky“.

Lídři Británie, Francie a Německa v neděli v Londýně používání Orešniku odsoudili, stejně jako rozsáhlé ruské raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilním cílům.

Orešnik je balistická raketa s vysokým ničivým potenciálem. Není to poprvé, co ji Rusko proti Ukrajině použilo. Stalo se tak už letos v lednu, kdy raketa dopadla u Lvova na západě Ukrajiny, a také v listopadu 2024, kdy zasáhla město Dnipro.

Válka na Ukrajině

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