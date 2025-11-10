Snahy o ukončení války uvázly na mrtvém bodě, ale ne kvůli nám, uvedl Kreml

  12:14
Rusko má zájem vyřešit konflikt na Ukrajině politickými a diplomatickými prostředky, ale situace nikoliv jeho vinou uvázla na mrtvém bodě, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko invazi do sousední země vede skoro tři a tři čtvrtě roku.

Válka na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump v pátek během schůzky s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Bílém domě řekl, že si myslí, že válka skončí „v nepříliš vzdálené budoucnosti“.

Peskov v pondělí zopakoval stanovisko Kremlu, že válka může skončit, jakmile Rusko dosáhne svých cílů, a že by preferovalo ukončit ji politickými a diplomatickými prostředky. Obvinil Ukrajinu, že nemá zájem v jednáních pokračovat.

„Podněcují ji k tomu Evropané, kteří se domnívají, že Ukrajina válku může vyhrát a zajistit své zájmy vojenskými prostředky,“ řekl mluvčí Kremlu. Vzhledem k situaci na frontě jde podle něho o iluzi. „Situace je ve slepé uličce a je v ní ne naší vinou,“ uvedl také.

Ukrajina a její evropští spojenci odmítají tvrzení Ruska, že blokují snahy o dosažení míru. Zástupci obou znepřátelených zemí se nesešli už déle než tři měsíce. Trump se snaží přesvědčit ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se sešli osobně, ale podle Kremlu by se takový summit mohl konat jedině v Moskvě, na což ukrajinská strana odmítá přistoupit. Zelenskyj o Putinovi říká, že svá prohlášení o tom, jak usiluje o mír, ve skutečnosti nemyslí vážně.

Peskov také znovu odmítl spekulace západních médií o tom, že v nemilost Kremlu upadl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov poté, co ztroskotaly snahy o uspořádání summitu Putina a Trumpa v Budapešti. Mluvčí Kremlu doporučil lidem, aby spekulace západních médií ignorovali.

