„První hodiny budou nebezpečné.“ Pobaltí se chystá na Rusy, chce ukrajinské kryty

  17:57aktualizováno  17:57
Pobaltské země se kvůli rostoucí hrozbě ruských dronů obracejí na Ukrajinu, aby se s nimi podělila o zkušenosti s ochranou civilistů. Zájem o ukrajinské kryty zesílil po sérii incidentů v regionu. Minulý týden narušil litevský vzdušný prostor dron, který poslal nejvyšší představitele země do bunkrů.
Lidé se ukrývají u litevského parlamentu po narušení vzdušného prostoru země. (20. května 2026) | foto: Reuters

„Pobaltské firmy v posledních týdnech oslovily ukrajinské výrobce obranných systémů a odborníky na civilní ochranu kvůli nákupu protileteckých krytů,“ řekl Ihor Fedirko, šéf Ukrajinské rady obranného průmyslu.

Rozhovory podle něho ukazují, že se země v regionu stále víc připravují na možnost přímého ohrožení ze strany Ruska.

Minulý týden litevské úřady vyzvaly obyvatele, aby vyhledali úkryt, poté, co dron narušil vzdušný prostor země. Zastavila se letecká i železniční doprava v okolí Vilniuse a školy přesouvaly děti do krytů. Do bunkru musel litevský prezident i premiérka. NATO následně aktivovalo misi na ochranu vzdušného prostoru nad Pobaltím.

„Víme, že pobaltské státy mají evakuační mechanismy a jsou dobře připravené. Zároveň si ale uvědomují, že první hodiny agrese budou mimořádně nebezpečné,“ popsal Fedirko portálu Politico.

Varoval také, že masivní ruské dronové útoky by mohly mít pro menší státy s hustě osídlenými městy katastrofální následky.

Šéf ukrajinského ocelářského gigantu Metinvest Jurij Ryženkov uvedl, že jeho firma už vedla první jednání s pobaltskými vládami o výstavbě krytů. Společnost začala vyrábět kryty po vypuknutí ruské invaze a dnes dodává jak civilní úkryty, tak opevněné pozice pro ukrajinské vojáky na frontě.

Podle Ryženkova nezajímá Pobaltí jen samotná konstrukce krytů, ale hlavně ukrajinské zkušenosti z války. „Postavit kryt umí kdokoli, skutečnou hodnotu ale mají taktické zkušenosti,“ uvedl. Ukrajinci podle něj přizpůsobili kryty nepřetržitým útokům raket a dronů.

Litevské ministerstvo zahraničí uvedlo, že o podobných jednáních nemá informace. Zároveň ale podotklo, že ukrajinské zkušenosti jsou pro posilování civilní ochrany v regionu velmi cenné.

Pobaltští politici připouštějí, že bezpečnostní situace v regionu se zásadně změnila. Litevský ministr obrany Robertas Kaunas označil současnou hrozbu za „novou realitu“, na kterou se země musí rychle adaptovat.

V posledních týdnech se na území Pobaltí a dalších evropských zemí opakovaně dostala bezpilotní letadla. Některá z nich mohlo z kurzu vychýlit ruské elektronické rušení, jež narušuje navigaci ukrajinských dronů mířících na cíle v Rusku.

Moskva pobaltské země opakovaně obviňuje z toho, že ukrajinským dronům umožňují využívat svůj vzdušný prostor k útokům na ruské území, což Litva, Lotyšsko i Estonsko odmítají.

Ruská zahraniční rozvědka SVR v minulém týdnu prohlásila, že Ukrajina podle ní chystá vypouštění dronů přímo z území Pobaltí a že ukrajinské dronové formace už působí na základnách v Lotyšsku. Lotyšské úřady tvrzení odmítly a obvinily Moskvu ze lží a šíření dezinformací.

