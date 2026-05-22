Můžeme zničit ruské základny v Kaliningradu, zní z Litvy. Moskva zuří

„Musíme Rusům ukázat, že jsme schopni proniknout do jejich malé pevnosti, kterou si v Kaliningradu vybudovali. NATO má prostředky k tomu, aby v případě potřeby srovnalo se zemí ruské základny protivzdušné obrany a raketová stanoviště, které se tam nacházejí,“ řekl Budrys tento týden deníku Neue Zürcher Zeitung.
Budrys uvedl, že válka na Ukrajině výrazně zvýšila bezpečnostní rizika pro Litvu i další pobaltské státy. Podle něj ruské i ukrajinské drony opakovaně narušují litevský vzdušný prostor a ruská vojenská letadla navíc přelétají nad Litvou s vypnutými odpovídači. Upozornil také, že země stále nemá dost silnou protivzdušnou obranu proti balistickým a řízeným střelám.
Ministr zároveň zdůraznil, že Vilnius věří v kolektivní obranu NATO. Připomněl, že v Litvě už působí alianční vojáci a Německo převzalo hlavní odpovědnost za obranu země. Budrys varoval, že Evropa si nemůže dovolit nečinnost vůči Rusku, „protože její cena by byla příliš vysoká“.
„Šílenství, paranoia, mopslíci...“
Moskva reagovala na Budrysova slova okamžitě. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová je označila za „sebevražednou paranoiu“, zatímco podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova ministr „balancuje na hraně šílenství“.
Kaliningradský gubernátor Alexej Besprozvannych zase prohlásil, že má obavy o zdraví litevských politiků. „Všimli jsme si, že se podobná aktivita obvykle objevuje na jaře nebo na podzim,“ poznamenal.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se vyslovil v podobném duchu. „Potřebují nějak potvrdit, že existují. Jenže na rozdíl od slavného filosofa, který řekl ‚Myslím, tedy jsem‘, tihle prostě jen existují,“ prohlásil.
Šéf zahraničního výboru Státní dumy Leonid Sluckij pak podle portálu Meduza pohrozil jadernou odvetou. „V případě útoku NATO na Kaliningrad nevyhnutelně vstoupí v platnost ruská vojenská a jaderná doktrína,“ řekl.
Senátor Alexandr Šenděrjuk-Židkov zase zpochybnil, zda si Litva po více než 30 letech nezávislosti vůbec zaslouží samostatnost. „Jak všichni vědí, malí mopslíci rádi hlasitě štěkají na velká zvířata, aby si zvýšili vlastní význam,“ reagoval místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.
Slovní přestřelka se odehrává v době rostoucího napětí mezi Ruskem a pobaltskými státy, které Moskva opakovaně obviňuje z toho, že ukrajinským dronům umožňují využívat svůj vzdušný prostor k útokům na ruské území, což Litva, Lotyšsko i Estonsko odmítají.
Ruská zahraniční rozvědka SVR navíc v úterý oznámila, že Ukrajina podle ní chystá vypouštění dronů přímo z území pobaltských států a že ukrajinské dronové formace už působí na vojenských základnách v Lotyšsku. Lotyšské úřady ruská tvrzení odmítly a obvinily Moskvu ze lží.