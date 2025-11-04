„Pokračují tvrdé boje s ruskými okupanty,“ uvedla o situaci v Pokrovsku ukrajinská vojenská rozvědka HUR. Příslušníci speciálních sil podle ní zajistili pozemní koridor, umožňující zásobování obránců města, a nyní se snaží nepříteli znemožnit ostřelování zásobovacích tras.
Ruské ministerstvo v příspěvku na sociální síti Telegram zmínilo, že v Pokrovsku bojují vojáci 2. a 51. armády, kteří ovšem musejí odrážet protiútoky ukrajinské strany a „zahraničních žoldnéřů“ zaměřené na vyproštění obklíčených sil.
Mapy bojiště od ukrajinského projektu DeepState v úterý ukázaly, že se ruské síly z jihu zřejmě protlačily hlouběji do Pokrovska a okolí, velkou část oblasti mapy nadále zobrazují jako šedou zónu, tedy zemi nikoho, neovládanou ani jednou stranou, napsala agentura Reuters. Dodala, že podle ruského vojenského blogu Rybar se ruská kontrola nad městem postupně rozšiřuje, ale „k úplnému vyčištění města je stále daleko“.
Pokrovsk původně představoval důležité logistické centrum pro zásobování ukrajinských vojsk bránících se ruské invazi v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.
Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
Srovnání situace na bojišti u Pokrovsku z 2. října a 2. listopadu 2025: