To je spojenectví? Babiš Poláky zaskočil. Skandální, píší na Ukrajině

Babiš v neděli odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska do této země například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ řekl. Dodal, že chce mír a ne válku a že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“.

Tato slova citují polská média. „Překvapivá slova kandidáta na českého prezidenta“, nadepsal zprávu o nedělní debatě portál Polského rozhlasu. Uvádí také, že Babišův protikandidát, bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel vysvětlil, že na základě pátého článku Severoatlantické smlouvy by bylo povinností Česka podílet se na obraně spojence.

Připomněl, že pokud je Česko členem takové organizace, nevyužívá jenom kolektivní obrany, ale také přispívá. „Společný postup v případě útoku na jinou zemi je naší povinností,“ připomněl polský rozhlas Pavlova slova.

„Babiš se dostává u Poláků do nemilosti“

„A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?,“ pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní server niezaležna.pl. „Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti,“ napsal portál businessinsider.pl a Babiše označil za „osobnost plnou kontroverzí“. Připomněl také, že v minulosti se tento politik vyjádřil vulgárně o polských potravinách.

„Chápu, že nemá rád Polsko a Poláky, což mnohokrát veřejně potvrdil slovem i skutkem. Co mu ale udělali Litevci, Lotyši a Estonci? To mu na poslední chvíli povolují nervy?“ komentoval Babišova slova na Twitteru zpravodaj polské veřejnoprávní televize Tomáš David Jedruchow.

„Součástí ostré debaty plné obviňování a lží byla otázka ohledně reakce na potenciální útok na Polsko či Pobaltí. Babiš prohlásil, že by českou armádu na pomoc Polsku neposlal,“ napsal polský portál Onet.pl s odkazem na to, jak se expremiér v nedělní debatě projevoval.

Polská média si všímají také toho, že Babiš se rozhodl, že se debaty zúčastní, až na poslední chvíli. Citují Babišovo vysvětlení, že názor změnil poté, co při nedělní mši za vlast slyšel v kázání slova o pravdě, lásce a spravedlnosti.

My bychom Česku pomohli, zlobí se v Pobaltí

Bývalý premiér rozhněval také spojence v Pobaltí. Litevský server LRT dal Babišova slova „Určitě ne“ do titulku. „Babiš zpochybnil pomoc své země Polsku a Pobaltí,“ uvedl portál a připomněl, že český prezident je oficiálním vrchním velitelem ozbrojených sil země.

Ministři zahraničí trojice pobaltských zemí v pondělí Babiše kritizovali. Estonský ministr Urmas Reinsalu označil jeho slova z nedělní debaty za nejhorší příklad zasahování domácí politické kampaně do bezpečnostních otázek. Ministři také připomněli, že v době, kdy byl Babiš předsedou vlády, vyslalo Česko své vojáky v rámci mise NATO do Pobaltí.

„Pan Babiš by si také měl vzpomenout na historii včetně roků 1968 a 1938,“ prohlásil Reinsalu s odkazem na data napadení Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a odstoupení československého pohraničí nacistickému Německu v důsledku Mnichovské dohody.

Stejně jako on se i jeho litevský a lotyšský kolega vyjádřili, že by jejich země bez váhání vyslaly vojska na pomoc Česku.

Skandální, reagují ukrajinská média

Ukrajinský server Gazeta.ua označil Babišův výrok za skandální. „Kandidáta neuvedla do rozpaků ani skutečnost, že se jedná o závazek členských států NATO,“ píše Gazeta.ua. „Když mu řekli, že jde o alianční závazek, odpověděl prostě: ‚Chci mír‘,“ cituje portál z tweetu novináře Rikarda Jozwiaka ze stanice Rádio Svobodná Evropa, na kterého se ve své zprávě odkazuje.

Pavel opakovaně prohlásil, že v případě zvolení prezidentem udělá vše proto, aby válce zabránil, píše ruská agentura TASS, která svůj text opatřila titulkem „Prezidentský kandidát v Česku Babiš slíbil, že zabrání válce a udrží mír“.

V textu si všímá, že Babiš později své výroky z televizní debaty s Pavlem na Twitteru korigoval a prohlásil, že pokud by skutečně byl napaden členský stát NATO, pátý článek Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně a vzájemné pomoci zemí NATO by „pochopitelně dodržel“.

Babišova prohlášení si všímají také ukrajinská média jako je server Ukrajinska pravda nebo agentura Unian, obě zaznamenala Babišův výstup v České televizi zpravodajsky a komentářů se zdržela. „Toto prohlášení vyvolalo řadu otázek, neboť Česko je členem NATO a je povinna dodržovat pátý článek,“ poznamenal Unian, jenž rovněž připomněl Babišovu korekci.

„Babiš svou neochotu podílet se na odporu proti ruské agresi vysvětlil tím, že ‚chce mír‘,“ píše ukrajinská agentura Ukrinform, která se dál věnuje i postavě Babiše a jeho vyšetřování ze strany policie kvůli obviněním z podvodu, přičemž připomíná, že krátce před volbami pražský soud nepravomocně osvobodil Babiše v kauze Čapí hnízdo, kde se řešil údajný dotační podvod.