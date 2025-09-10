Musíme na východě vztyčit zeď proti dronům, reaguje Brusel. NATO situaci řeší

Autor: ,
  10:27
Evropská unie musí podle eurokomisaře pro obranu Andriuse Kubiliuse vytvořit zeď proti dronům podél celé východní hranice sedmadvacítky. Uvedl to v reakci na velký počet ruských dronů, které narušily polský vzdušný prostor. Severoatlantická aliance úzce konzultuje aktuální situaci v Polsku a generální tajemník Mark Rutte je v kontaktu s vedením země.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Rusko opět testuje hraniční státy, EU a NATO. Musíme naléhavě vybudovat zeď proti dronům podél celého východního křídla EU. Je to v současnosti nejdůležitější společný vlajkový projekt,“ napsal Kubilius.

„Budeme spolupracovat s členskými státy, hraničními zeměmi a Ukrajinou. Rusko bude zastaveno,“ dodal.

Polský vzdušný prostor v noci na středu narušil velký počet ruských dronů, potvrdil ráno polský premiér Donald Tusk. Ty, které představovaly přímé nebezpečí, byly sestřeleny.

Ruský vojenský kamikadze dron Šáhid. (14. června 2024)
Mimořádné zasedání polské vlády po sestřelení ruských dronů (10. září 2025)
Generál Wieslaw Kukula, náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil, a velitel policie Marek Boron stojí před mimořádným zasedáním vlády. (10. září 2025)
Chopinovo letiště ve Varšavě (10. září 2025)
21 fotografií

„Dnes došlo k další eskalaci – rusko-íránské šáhedy operovaly ve vzdušném prostoru Polska, ve vzdušném prostoru NATO. Nešlo jen o jeden šáhed, což by se dalo nazvat nehodou, ale o nejméně osm útočných dronů namířených na Polsko,“ uvedl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Velvyslanci NATO incident proberou v Bruselu

„Severoatlantická aliance úzce konzultuje aktuální situaci po nočním dronovém útoku s Polskem a generální tajemník Mark Rutte je v kontaktu s vedením země,“ uvedl ve středu dopoledne mluvčí Aliance.

Velvyslanci členských zemí budou ve středu dopoledne o reakci spojenců na noční incident hovořit na pravidelném jednání v Bruselu, dodal.

Podle aliančního zdroje agentury polský vzdušný prostor narušilo šest až deset ruských dronů a to bylo to poprvé, co spojenecké síly zasahovaly při narušení vzdušného prostoru členské země.

Zdroj Reuters z aliance doplnil, že do akce se vedle polských stíhaček F-16 zapojily nizozemské F-35, italské průzkumné letadlo AWACS a alianční tankovací letoun MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, který však proti nim nezasahoval, doplnil zdroj.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.