Polský premiér Donald Tusk ve středu ráno uvedl, že do polského vzdušného prostoru vniklo velké množství ruských dronů, přičemž některé z nich sestřelily polské a spojenecké letouny. Země se podle něj ocitla nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války.
Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že ruské síly při svém útoku zasáhly podniky vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny v Ivano-Frankivské, Chmelnycké a Žytomyrské oblasti a rovněž ve městech Vinnycja a Lvov. Všechny určené objekty podle něj byly zasaženy.
„Objekty na území Polska k zásahu plánovány nebyly,“ dodalo v prohlášení ruské ministerstvo s tím, že maximální dolet dronů použitých při úderu nepřesahuje 700 kilometrů.
„Jsme nicméně připraveni k danému tématu uskutečnit konzultace s ministerstvem obrany Polska,“ dodal ruský resort obrany.
Jde o první oficiální vyjádření z vysoce postavených míst Ruska k dronovému incidentu, který přiměl Varšavu požádat o aktivaci čtvrtého článku smlouvy o NATO. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov předtím na dotaz odmítl odpovědět a odkázal se právě na ministerstvo obrany.
Ruský chargé d’affaires ve Varšavě Andrej Ordaš v rozporu s tvrzením polské vlády ve středu dopoledne uvedl, že drony přiletěly do Polska z Ukrajiny a že neexistují důkazy, že šlo o ruské bezpilotní letouny. Diplomat, kterého si ve středu předvolalo polské ministerstvo zahraničí, také prohlásil Moskva si eskalaci vztahů s Polskem nepřeje.