„Včera večer jsme v Polsku byli svědky nejzávažnějšího narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války a jsou náznaky, že se jednalo o úmyslné, nikoli náhodné narušení,“ napsala Kallasová na sociální síti X.
Podle svých slov je v kontaktu jak s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, tak polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským.
Polský premiér Donald Tusk dnes ráno uvedl, že polský vzdušný prostor v noci narušil velký počet ruských dronů. Kvůli jejich likvidaci zasahovalo polské a spojenecké letectvo.