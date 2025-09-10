Válka se vyostřuje, jsou náznaky, že Rusko drony poslalo úmyslně, řekla Kallasová

Podle šéfky diplomacie EU Kaji Kallasové existují náznaky, že narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony bylo úmyslné, nikoli náhodné. Ruská válka se podle ní vyostřuje, nekončí. Je proto potřeba zvýšit tlak na Rusko, posílit podporu Ukrajiny a investovat do evropské obrany, dodala.
„Včera večer jsme v Polsku byli svědky nejzávažnějšího narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války a jsou náznaky, že se jednalo o úmyslné, nikoli náhodné narušení,“ napsala Kallasová na sociální síti X.

Podle svých slov je v kontaktu jak s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, tak polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským.

Polský premiér Donald Tusk dnes ráno uvedl, že polský vzdušný prostor v noci narušil velký počet ruských dronů. Kvůli jejich likvidaci zasahovalo polské a spojenecké letectvo.

