Polské vedení je podle Tuska s ohledem na noční narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odhodláno jednat jako „jedna pěst“.
V noci na středu Polsko podle Tuska sestřelilo asi čtyři drony a průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, přičemž velká část z těchto bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska. Poslední z dronů byl podle premiéra sestřelen v 06:45 SELČ. Zničení tří dronů bylo podle Tuska potvrzeno a čtvrtý případ se nyní jeví jako pravděpodobný.
Tusk také zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více, než pouhá vyjádření solidarity. Posílení polské protivzdušné obrany aktuálně Polsko podle Tuska konzultuje se spojenci a požádalo proto o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy.
Ten stanoví, že „smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany“.
Pátý článek smlouvy pak počítá s tím, že ozbrojený útok proti jedné nebo více ze smluvních stran v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem.
Polský prezident Karol Nawrocki Nawrocki se ráno zúčastnil zasedání Úřadu národní bezpečnosti, který je jeho poradním orgánem, a do 48 hodin chce také svolat bezpečnostní radu státu.
Do té doby už podle něj musí být k dispozici úplné informace o incidentech, aby bylo možné na ně adekvátně reagovat.
Po jednání Úřadu národní bezpečnosti prezident řekl, že se diskutovalo také o možnosti aktivace článku čtyři Severoatlantické smlouvy.