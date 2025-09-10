Tusk: Jsme válce nejblíž od druhé světové. Polsko aktivovalo článek 4

Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl ve středu polský premiér Donald Tusk v reakci na noční průnik ruských dronů nad polské území. Země podle Tuska teď ve válečném stavu není. Varšava požádala spojence o aktivaci čtvrtého článku smlouvy NATO, který počítá s konzultacemi v případě ohrožení některé z členských zemí.

Polské vedení je podle Tuska s ohledem na noční narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odhodláno jednat jako „jedna pěst“.

V noci na středu Polsko podle Tuska sestřelilo asi čtyři drony a průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, přičemž velká část z těchto bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska. Poslední z dronů byl podle premiéra sestřelen v 06:45 SELČ. Zničení tří dronů bylo podle Tuska potvrzeno a čtvrtý případ se nyní jeví jako pravděpodobný.

Tusk také zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více, než pouhá vyjádření solidarity. Posílení polské protivzdušné obrany aktuálně Polsko podle Tuska konzultuje se spojenci a požádalo proto o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy.

Ten stanoví, že „smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany“.

Pátý článek smlouvy pak počítá s tím, že ozbrojený útok proti jedné nebo více ze smluvních stran v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem.

Polský prezident Karol Nawrocki Nawrocki se ráno zúčastnil zasedání Úřadu národní bezpečnosti, který je jeho poradním orgánem, a do 48 hodin chce také svolat bezpečnostní radu státu.

Do té doby už podle něj musí být k dispozici úplné informace o incidentech, aby bylo možné na ně adekvátně reagovat.

Po jednání Úřadu národní bezpečnosti prezident řekl, že se diskutovalo také o možnosti aktivace článku čtyři Severoatlantické smlouvy.

Polský premiér Donald Tusk na mimořádném zasedání polské vlády po sesetřelení ruských dronů (10. září 2025)
Polští vojáci hlídkují v ulicích poté, co dron zasáhl obytnou budovu v obci Wyryki-Polod. (10. září 2025)
Polští hasiči zajišťují části poškozeného bezpilotního letounu, který byl sestřelen polskými úřady v lokalitě Czosnówka. (10. září 2025)
Části poškozeného bezpilotního letounu sestřeleného polskými úřady leží poblíž města Zamość. (10. září 2025)
