Předložte důkazy, že drony byly od nás, vyzval ruský diplomat v Polsku

Polsko nepředložilo důkazy o ruském původu dronů sestřelených v noci nad jeho územím. Ve středu to prohlásil ruský chargé d’affaires ve Varšavě Andrej Ordaš. Polské ministerstvo si jej v souvislosti s incidentem předvolalo. Moskva si podle ruského diplomata eskalaci s Polskem nepřeje.
Polští hasiči zajišťují části poškozeného bezpilotního letounu, který byl sestřelen polskými úřady v lokalitě Czosnówka. (10. září 2025)

Polský premiér Donald Tusk ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Celkem zaznamenalo Polsko na devatenáct vniknutí. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny, přičemž asi čtyři se podařilo sestřelit.

Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou náznaky, že Rusko narušilo polský vzdušný prostor úmyslně, nikoliv náhodně.

„Obvinění považujeme za bezdůvodná. Nebyly předloženy žádné důkazy, že tyto drony mají ruský původ,“ řekl Ordaš. „Rusko nemá žádný zájem na eskalaci s Polskem,“ dodal diplomat, kterého si ve středu předvolalo polské ministerstvo zahraničí.

Polská policie už nalezla trosky několika dronů, z nichž jeden poškodil střechu rodinného domu.

Polsko v souvislosti s dronovým incidentem požádalo o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy. Tusk zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více, než pouhá vyjádření solidarity. Posílení polské protivzdušné obrany aktuálně Polsko konzultuje se spojenci.

