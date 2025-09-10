Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

„Není důvod k panice. Budeme občany informovat o všech událostech,“ uvedl Tusk po ranním zasedání kabinetu. Řekl také, že se situace zdá být pod kontrolou. Zároveň zdůraznil, že Polsko je připravené reagovat na útoky a provokace.
„Je to první případ, kdy byly nad územím státu NATO sestřeleny ruské drony, proto všichni spojenci berou situaci velmi vážně,“ dodal Tusk. Incident si podle něj nevyžádal mrtvé či zraněné. „Bezpečnost naší vlasti je nejvyšší prioritou,“ uvedl prezident Karol Nawrocki.
Před osmou hodinou rovněž polská armáda informovala o ukončení operace polského a spojeneckého letectva související s nočním narušením polského vzdušného prostoru. V ranním prohlášení armáda poděkovala velitelství vzdušných sil NATO a Nizozemsku za nasazení letounů F35 na zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru. Pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu se vrátily k běžnému provozu, uvedla také armáda.
„Šéf NATO Rutte je v kontaktu s vedením Polska,“ uvedl mluvčí aliance. NATO úzce konzultuje aktuální situaci s Varšavou, dodal. Velvyslanci členských zemí budou dnes dopoledne o reakci spojenců na noční incident hovořit na pravidelném jednání v Bruselu.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Polska mířilo nejméně osm dronů. Uvedl, že Moskva pokouší hranice toho, co je možné, a označil to za eskalaci.
Zdroj z aliance agentuře Reuters řekl, že do akce se vedle polských stíhaček F-16 zapojily nizozemské F-35, italské průzkumné letadlo AWACS a alianční tankovací letoun MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, který však proti nim nezasahoval.
Polská armáda nejdříve krátce před čtvrtou ranní oznámila, že polský vzdušný prostor narušily drony, aniž by upřesnila, které z válečných stran patří. „Probíhá operace, jejímž cílem je identifikace a neutralizace těchto objektů,“ oznámila. O dvě hodiny později pak vedla, že některé z dronů sestřelila. Nyní se snaží nalézt místa, kam trosky dopadly.
„Je to akt agrese, který představoval skutečné ohrožení bezpečnosti našich občanů,“ zdůraznilo operační velitelství polské armády. Podle ní v noci na středu nastalo „bezprecedentní“ narušení polského vzdušného prostoru. Premiér Tusk ráno uvedl, že o opatřeních, která Polsko přijalo, informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.
Armáda krátce po vypuknutí útoku apelovala na obyvatele východních oblastí země, aby zůstali doma. Na videích na sociálních sítích byly vidět polské stíhačky přelétávající po obloze, mimo jiné nad městem Lublin.
Ve východním Polsku našli v poli trosky neznámého létajícího objektu
Policie našla poškozený dron
„Naše letadla nasadila zbraně proti nepřátelským objektům. Jsme v neustálém kontaktu s velením NATO. Byly aktivovány jednotky teritoriální obrany k pozemnímu pátrání po sestřelených dronech. Zachovejte prosím klid. Pokud narazíte na úlomky objektů, prosím, nepřibližujte se k nim a informujte policii,“ uvedl ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.
Polská policie před sedmou hodinou ranní oznámila, že nalezla jeden poškozený dron ve vesnici Czosnówka na východě země, nedaleko hranic s Běloruskem. „Je to malý objekt, nedošlo k požáru, nehrozí žádné nebezpečí,“ sdělil mluvčí hasičské služby televizi TVN24.
Kolem půl deváté informovala televize Polsat News, že trosky ruského dronu poškodily obytný dům v obci Wyryki na východě Polska. Podle policie nikdo nebyl zraněn.
Polská armáda podobně jako ministr obrany vyzvala obyvatele, aby se v případě nálezu zbytků dronů k troskám nepřibližovali, nepřenášeli je a nedotýkali se jich. Polská policie je ve stavu pohotovosti ve vojvodstvích Podlaském, Lublinském, Podkarpatském a Mazovském.
Do pole v Polsku spadl vojenský dron. Ruská provokace, zuří ministr obrany
Letiště kvůli narušení omezila provoz
Kvůli vojenskému zásahu byla uzavřena část nebe nad Polskem. Podle záznamů amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) byl v noci přerušen civilní provoz na čtyřech polských letištích „kvůli neplánované vojenské aktivitě s cílem zaručit státní bezpečnost“.
Letiště ve Varšavě, Modlinu a Řešově, uzavřená v noci kvůli dronům, jsou zase v provozu, uvedla televize TVN24. Zavřené je zatím letiště v Lublinu.
Stanice CNN uvádí, že o narušení polského vzdušného prostoru byl informován také americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Během úterního večera ukrajinské letectvo také uvedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavní město Kyjev. Varování před údery ze vzduchu během noci bylo vyhlášeno i na území Lvovské a Volyňské oblasti, které sousedí s Polskem.
Narušení polského vzdušného prostoru se odehrává nedlouho poté, co Varšava v neděli oznámila nález trosek dronu u hranic s Běloruskem. Cizí objekty její vzdušný prostor narušily dvakrát také během ruského útoku na Ukrajinu 3. září. Na konci srpna pak na poli v západní části Lublinského vojvodství explodovala ruská verze íránského bojového dronu šáhed.